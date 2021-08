Football : Messi fait durer le suspense

Plusieurs centaines de fans du Paris Saint-Germain ont attendu hier après-midi l'arrivée du génie argentin devant le stade le Parc des Princes sans succès : "Messi, c'est 21 ans au FC Barcelone, avec plusieurs trophées, dont six Ballons d'Or " s'exclame un supporter du FC Barcelone aux abords du stade Parc des Princes. "Le voir jouer sous le maillot parisien, cela va susciter beaucoup de projecteurs, pourquoi pas gagner la Ligue des champions que nous attendons depuis plusieurs années" pense-t-il.

Les médias et le suspense

L'entourage de, Lionel Messi va poursuivre les discussions aujourd'hui avec les dirigeants du PSG, annonce la presse française. Lionel Messi fait durer le suspense atour de son avenir . La presse espagnole pour sa part affirme que l'attaquant argentin et le FC Barcelone auraient négocié dans la nuit de lundi à mardi une nouvelle offre après son adieu. Mais selon la presse en France, un accord entre le joueur et le club parisien pourrait être conclu aujourd'hui. Les discussions sont attendues ce mardi, indique-t-elle.

La Coupe d'Allemagne .

Le premier tour de la Coupe d'Allemagne s'est poursuivi lundi. Le Borussia Mönchengladbach s'est logiquement imposé 1-0 sur la pelouse du FC Kaiserlautern, le club pensionnaire de troisième division. Le but de Gladbach a été marqué par le capitaine Lars Stindl. En revanche, Hoffenheim a de justesse battu Viktoria Cologne après prolongation 3-2 dont un doublé du Croate Andrej Kramaric. L'attaquant de Hoffenheim , Andrej Kramaric estime que la partie était difficile à gagner: "C'est notre premier match. Et on n' a pas mal joué malgré le résultat. Et je crois que notre troisième but, lors de la prolongation nous a suffi, mais nous voulions bien sur gagner avant les 30 minutes additionnelles. Nous avons bien préparé le match, mais dès fois ce n'est pas aussi suffisant. On doit analyser ce qui n'a pas marché pour bien nous préparer pour les prochains matches de Bundesliga"

Parmi d'autres résultats de la soirée, on peut aussi noter la victoire de Karlsruhe 4-1 contre Sport Freund Lotte, et Ingolstadt qui s'est imposé 2-1 contre Erzgebirge Auer.

