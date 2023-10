La Mannschaft "doit s'améliorer" estime Nagelsmann

L'Allemagne a livré une prestation rassurante, convaincante, contre la USA Team samedi à Hartford dans l'Etat de Connecticut. Après avoir encaissé un but de Cristian Pulisic presqu'à une demi-heure de jeu (1-0, 27e), les hommes de Julian Nagelsmann ont égalisé avant la pause grâce au but d'Ilkay Gündogan (1-1, 39e).

L'Allemagne domine la deuxième partie

La Mannschaft s'est montrée plus réaliste après la pause. L'attaquant du Borussia Dortmund Niklas Fullkrug et Jamal Musiala, le milieu offensif du Bayern ont inscrit deux buts afin de sceller le score à 3-1. La première victoire pour le tout premier match de Julian Nagelsmann en tant que sélectionneur de la Mannschaft :

"Ce que j'ai le plus apprécié, c'est que nous sommes restés calmes, sans agitations après avoir encaissé un but, nous avons gardé le courager", se réjouit-il après le match.

Le nouveau sélectionneur de l'Allemagne, Julian Nagelsmann a cependant reconnu que son équipe a besoin de progresser dans certains secteurs : "Je suis entièrement satisfait même si nous avons encore à améliorer sur notre pressing haut", ajoute-t-il. "Mais il était évident que tout ne pouvais pas fonctionner tout de suite comme on le veut", conclut l'ancien coach du Bayern.

Julian Nagelsmann (à droite) et le défenseur Mats Hummels ( à gauche ) sur la photo lors de la séance d'entrainement. Image : Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Des améliorations à apporter

L'Allemagne a remporté une toute première victoire pour le tout nouveau sélectionneur Julian Nagelsmann. Une victoire qui rassure les supporters de la Mannschaft à huit mois de l'Euro 2024 prévu en Allemagne. Mais il a été constaté que l'équipe d'Allemagne affiche quelques failles en défense.

En effet les derniers chiffres, l'Allemagne a remporté deux matches sans encaisser de but dans ses 18 matches joués, contre Oman (1-0) et contre le Pérou (2-0). Signe que la Mannschaft est encore en quête de la bonne formule en défense, le plus gros chantier pour Julian Nagelsmann jusqu'à l'Euro 2024 (14 juin au 14 juillet) :

"Dans l'avenir, nous avons besoin des deux alternatives : défendre très profondément dans notre moitié de terrain, mais avec la même intensité que lorsque nous pressons haut, la défense en profondeur et aussi le mouvement sans ballon lors des phases de transition."

A noter que dans cette rencontre contre les Etats Unis, l'attaquant de Dortmund, Niklas Fullkrug a inscrit son huitième but en sélection, pour son 10e match, lui qui a découvert la Mannschaft en novembre 2022. Après sa victoire en amical contre la France et contre les Etats Unis, les Allemands tenteront d'enchaîner ce mercredi un troisième succès de rang mardi soir en Pennsylvanie à Philadelphie.