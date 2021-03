Football: Müller, Boateng et Hummels pour réintégrer la Mannschaft

Le sélectionneur allemand réagit aux appels au retour dans son effectif des trois champions du monde 2014. Joachim Löw indique que le processus de renouvellement de l'équipe nationale a été perturbé par la crise sanitaire:

"En réalité, la pandémie nous a privés de presque une année de préparation et donc on peut se demander à présent s'il ne faudrait pas interrompre ce renouvellement au cas où cela deviendrait absolument nécessaire" dit-il à ARD.

A lire également...Joachim Löw assure que la Mannschaft est sur le bon chemin

La pression du public

Après l'humiliation 6-0 par l'Espagne en Ligue des nations en novembre dernier, la pression a été palpable. Des supporters allemands ont demandé aux responsables de la Mannschaft de faire appel à ses anciens cadres Thomas Muller, Jerome Boateng et Mat Hummels afin qu'ils apportent leur expérience aux plus jeunes et moins expérimentés.

"Nous sommes parfaitement conscients , et nous savons que les joueurs expérimentés comme Müller, Boateng et Hummels n’auront pas de soucis pour s’intégrer", a Joachim Löw qui avait en 2019 poussé vers la sortie ces trois joueurs après la déroute de la Mannschaft lors du mondial 2018 en Russie.

Dimitrios Grammozis, nouvel entraineur de Schalke 04

Le Grec Dimitrios Grammozis est le cinquième entraineur de Schalke depuis l'année 2020. Il succède à Christian Groos qui a été limogé le week-end dernier tout comme le coordinateur et le directeur sportif, après la lourde défaite de Schalke (5-1) contre Stuttgart.

Un vaste changement au sein du club de Gelsenkirchen, la lanterne rouge de Bundesliga qui se dirige inévitablement vers la relégation.

Dimitrios Grammozis connait la Bundesliga : il a évolué dans plusieurs clubs allemands dont le FC Cologne et il entrainait la saison dernière Darmstadt. Un noveau défi pour lui:

"La bonne chose est que je me sens chez moi ici à Schalke. Je sais comment fonctionne cette équipe, combien les gens sont attachés à leur équipe, au football, une tradition pour eux. J’ai donc hâte de voir les tâches qui me seront attribuées et dans les prochains jours je commencerai à faire connaissance avec les gens." a-t-il dit en conférence de presse.