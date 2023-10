Le Bayern face à un Galatasaray intraitable

Après deux premiers succès contre Manchester United à Munich (4-3), et contre le FC Copenhague au Danemark (1-2), les Bavarois visent la 3e victoire d'affilé. Mais le Bayern (six fois vainqueur de la Ligue des champions), s'attend toutefois à une équipe de Galatasaray difficile à manoeuvrer :

"Ce sera un match sans doute difficile devant le public turc. Mais nous devons y faire face, car nous nous sentons suffisamment forts pour dominer notre groupe, c'est notre objectif",a-t-il dit.

Galatasaray invaincu

En championnat comme en Ligue des Champions, la formation de Galatasary tient la route. Le club turc a surpris Manchester United en Angleterre lors de la dernière journée (2-3), après le match nul enregistré à la maison à l'occasion de la première journée contre les Danois du FC Copenhague (2-2)

En championnat, Galatasaray est aussi invaincu et reste sur une série de 14 victoires et 3 matchs nuls toutes compétitions confondues. Face au Bayern, les Stambouliotes chercheront à engrager des points dans une rencontre où toutes ces deux équipes luttent pour la première place dans le groupe A.

L'attaquant brésilien Rodrygo (Real Madrid) face au défenseur italien Bonucci (Union Berlin) à l'occasion de la 1ere journée de la Ligue des Champions. Image : Manu Fernandez/AP Photo/picture alliance

Union Berlin est dans l'impasse

Union Berlin accueille pour sa part les Italiens du FC Naples. Le club de la capitale allemande a essuyé deux échecs de suite face au Real Madrid (1-0) et au FC Braga (2-3). Une victoire contre Naples pourrait redonner espoir aux Berlinois qui font face aux difficultés en Ligue des champions aussi bien qu'en Bundesliga.

Le programme des matchs

Dans le groupe A, Manchester United sera en confrontation contre le FC Copenhague. Lens - Eindhoven, Séville - Arsenal sont deux matches attendus dans le groupe B. Le Real Madrid sera opposé pour sa part au club portugais Braga, dans le groupe C, et enfin dans le groupe D, l'Inter fera face à Salzbourg, et Benfica affrontera le Real Sociedad.