Football : Lewandowski offre la Supercoupe d'Allemagne au Bayern

Sur la pelouse du Borussia Dortmund , les Bavarois ont fait la différence en fin de la première période dans une rencontre dont l'entame était équilibrée. Robert Lewandowski a d'abord par une tête rageuse, ouvert le score (1-0, 41e). L'attaquant du Bayern a ensuite donné une passe décisive sur le deuxième but de Thomas Müller (2-0, 49e). Le capitaine du Borussia Dortmund, Marco Reus a redonné l'espoir aux supporters jaune et noir grâce à son but d'une frappe dans la lucarne gardée par Manuel Neuer (2-1, 64e). Mais dix minutes plus tard, Robert Lewandowski a enfoncé le clou (3-1, 74e) suite à une erreur commise à la défense du Borussia Dortmund.

Marco Rose, l'entraineur du Borussia Dortmund

L'entraineur du Borussia Dortmund Marco Rose estime que l'équipe adverse a été plus réaliste : "Nous pouvons regretter d'avoir commis beaucoup d'erreurs, de n'avoir pas concrétisé les occasions de buts", dit-il. L'ancien entraineur de Gladbach félicite en outre le Bayern et son entraineur Julian Nagelsmann pour le triomphe.

Le nouvel entraineur du Bayern Munich vient enfin de remporter son premier trophée après trois défaites et un nul en quatre matches de présaison, et un début du championnat moins convaicant 1-1 à Gladbach

Le tirage au sort de la CAN 2021

Vingt-quatre sélections africaines qualifiées pour ce grand rendez-vous sportif sont réparties dans six groupes. Le pays hôte , le Cameroun est dans le groupe A, de même que le Burkina Faso, l'Ethiopie et le Cap-Vert. Vice-champion d'Afrique en titre, le Sénégal est pour sa part logé dans le groupe B, avec le Zimbabwe, la Guinée et le Malawi

Le groupe C comporte le Maroc, le Ghana, les Comores ainsi que le Gabon. L'Egypte, le pays le plus titré d'Afrique (7 fois championne d'Afrique) est dans le groupe D, avec le Nigeria, le Soudan et la Guinée-Bissau L'Algérie, championne d'Afrique en titre, est avec la Côte d'Ivoire dans le groupe E, ainsi que la Sierra Léone, et la Guinée équatoriale. Enfin dans le groupe F, on retrouve la Tunisie, le Mali, la Mauritanie et la Gambie. La CAN édition 2021 se tiendra du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun.

