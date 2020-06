Football: Leverkusen en finale de la Coupe d'Allemagne

Le Bayer Leverkusen n’a pas fait de détails face à la modeste équipe du FC Sarrebruck. Une première dans l’histoire de la Coupe d’Allemagne, qu’un club de 4e division atteint les demi-finales. Mais les hommes de Peter Bozs non seulement ont mis fin à cette aventure des Sarrebruckois, mais également ont dominé la partie avec un large score 3-0. Le gardien de Sarrebruck Daniel Batz exprime son sentiement :

"Oui, nous avons essayé de jouer au début mais sans avec beaucoup d’agressivité et après on n’a pas tenu face à une équipe adverse pleine de qualité. Mais nous avons fait un beau parcours en coupe d’Allemagne et nous souhaitons de succès à Leverkusen pour la finale."a t-il dit.

La finale opposera le 4 juillet prochain à Berlin Leverkusen au vainqueur de ce soir entre le Bayern Munich et l’Eintracht Francfort.

En France, après l’annulation du championnat de football en raison du coronavirus, les responsables du football envisage d’organiser tout même les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue.

Les Coupes de France et de Ligue se joueront

La ministre des Sports Roxane Maraci-neanu affirme que les deux rendez-vous annoncés en été se tiendront en présence du public, mais en nombre limité :

"Même si des contraintes pèsent sur nous aussi collectivement, je souhaite que ce retour à la compétition se fasse avec du public.Il ne s'agit pas aujourd'hui de parler du nombre des personnes qui sont dans les stades, parce qu'on est bien conscient que dans un stade dont la capacité d'accueil est de 80.000 places ne peut pas accueillir le même nombre de personne dans un autre stade de 10.000 places "

La finale de la Coupe de France opposera fin juillet le PSG à Saint Etienne, et celle de la Ligue mettra aux prises début août le club champion de France le PSG à l’Olympique lyonnais.