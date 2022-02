Football : les écoliers africains en compétition

Les équipes représentatives des moins de 16 ans du Bénin, d'Éthiopie et d'Afrique du Sud ont été les premières à arriver à Kinshasa jeudi soir. Les autres venus du Maroc, Sénégal, les ont rejoints pour participer à la compétition.

Deux tournois sont organisés : le tournoi féminin. composé du groupe A ( RD Congo, Maroc, Afrique du Sud) et le groupe B constitué du Sénégal, Bénin et Ethiopie. Le tournoi masculin : le groupe C (RD Congo, Bénin, Ethiopie), groupe D (Afrique du Sud, Maroc, Sénégal).

La joie pour les jeunes participants

Les participants sont ravis de cette opportunité qui leur est offerte afin d' élargir leurs horizons grâce au football : "Je suis venue ici dans le but de ramener le trophée dans notre pays.", a fait savoir Pierette Chigblo, venue du Bénin . Cette compétition dédiée au moins des 16 ans leur offre aussi l'occasion de découvrir d'autres pays, comme dit Mlambo Sabelo, représentant l' Afrique du Sud :

"Nous sommes heureux et excités car c'est la première fois que nous voyageons en RDC '', a-t-il dit.

Plusieurs sessions consacrées au développement social auront lieu en marge des deux journées de compétition à Kinshasa.