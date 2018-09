Football: le Real Madrid s'incline à Séville, Dortmund atomise Nuremberg

Face à une défense madrilène pratiquement dépassée, les joueurs de FC Séville ont ouvert la marque à la 16e minute grâce à André Silva servi par son coéquipier Jesus Navas dans la surface de réparation.

Quatre minutes plus tard, c'est encore André Silva qui a saisi le ballon repoussé par le portier belge Thibaut Courtois pour inscrire le 2e but. La première partie s'est terminée sur un but à la 39e minute de Ben Yedder.

Real Madrid moins chanceux

Pendant que les Sévillans brillaient tout au long du match, les Madrilènes râtaient les bonnes occasions. On notera notamment la frappe de Gareth Bale qui a retrouvé le poteau à la 23e minute.

De retour des vestiaires, le but de Luka Modric refusé (55e) tout comme le face à face (60e) râté de Gareth Bale et le portier Vaclik .

Dortmund écrase Nuremberg

Sur sa pélouse d'Iduna Park, le Borussia Dortmund n'a pas tardé a retrouvé le chemin des buts : à la 9e minute, Larsen Jacob-Brun a ouvert la marque.

Les joueurs de FC Nuremberg ont, sans succès, tenté de revenir au score pendant la première demi heure. En revanche, c'est Marco Reus, le capitaine de Borussia Dortmund qui a inscrit le 2e but par une frappe foudroyante à la 32e minute.

Marco Reus (Dortmund) auteur d'un doublé

Noyade à la 2e période

La situation s'est aggravée dès le retour des vestiaires. Au milieu des défenseurs de FC Nürenberg, Marco Reus a livré une passe à Achraf Hakimi ( ancien joueur de Real Madrid) qui a fait attérir son tir au fond de filets de Nuremberg.

Pratiquement comme dans un match amical, Marco Reus a réalisé un doublé à la 58e minute.

Les trois autres buts ont été successivement marqués par le défenseur Manuel Akanji à la 74e minute, Jadon Sancho à la 85e et Julian Weigl a bouclé ce festival au stade Iduna Park de Dortmund à la 88e minute de la rencontre.



Sur d'autres pélouses allemandes

Le Borussia Mönchengladbach s'est imposé à domicile (3-1) face à l'Eintracht Francfort, le Bayer Leverkusen a fait l'essentiel (2-1) face à Fortuna Dusseldorf. À domicile, le RB Leipzig a remporté (2-0) face à Stuttgart , et enfin Mayence et Wolsbourg se sont, de leur côté, neutralisés (0-0).

Qui de l’Allemagne ou de la Turquie abritera l'Euro-2024 ?

La décision sera annoncée cet après-midi à 15h à Nyon en Suisse soit 13h TU. Les membres du comité exécutif de l’UEFA vont se prononcer à bulletins secrets. La délegation allemande mise sur son expérience en matière d'organisation des grands rendez-vous sportifs, comme l'exprime Friedricih Curtius vice-président de la DFB :

"Je pense que nous avons fait un excellent travail jusqu'à aujourd'hui. Nous avons fait une très bonne offre à l'UEFA, ce qui lui sera extrêmement difficile de prendre une décision contre nous ou de voter contre nous "

Selon le principe de vote à l'UEFA, le président de la fédération allemande de football Reinhard Grindel et son homologue turc Servet Yardimci, qui font partie des 19 membres de la commission du football européen, ne sont pas autorisés à participer au vote.