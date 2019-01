Football: le Real Madrid redevient le club le plus riche du monde

Le football européen reste un marché haussier selon le rapport annuel produit par Dan Jones ,partenaire du groupe Sports Business chez Deloitte.

Le club espagnol, le Real Madrid est redevenu le plus riche du monde grâce surtout à sa 3e victoire consécutive en Ligue des champions selon le rapport.

Le Real a généré, rien que pour la saison dernière 774 millions d’euros.

Manchester United qui occupait la 1ere place a été relegué à la 3eme. Le FC Barcelone, et le Bayern Munich occupent dans le classement respectivement la 2e et 4e place . Manchester City, vient à la 5e place des clubs les plus riches du monde.

Sur la liste des 20 clubs les plus riches du monde, il a été constaté dans ce rapport que tous sont issus des cinq grands championnats européens (Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie et France).

Les supporters égyptiens au stade de Caire

Ismaily FC disqualifié de la Ligue des champions

Les violences qui ont éclaté lors de la rencontre opposant vendredi le club égyptien d’Ismaily FC sur sa pelouse, aux Tunisiens du Club Africain sont à l'origine.

La rencontre avait été interrompue, car les supporters d' Ismaily FC ont régulièremement jeté des pierres et des bouteilles d’eau sur l’arbitre assistant et l’équipe adverse.

Dans un courrier adressé mercredi à la Fédération égyptienne de football, la Confédération africaine de football a annoncé la disqualification d'Ismaily de la Ligue des champions.



La décision de la CAF fait craindre des violences dans les stades égyptiens

Alors que la pelouse d’Ismailia fait partie de celles qui accueilleront la CAN-2019 qui se tiendra au mois de juin en Egypte, la décision de la CAF resurgit la polémique sur la sécurité dans les stades égyptiens à cinq mois de la compétition continentale.

Et ce n’est pas une première dans le pays des pyramides, les stades égyptiens ont souvent été sécoués de violences dans le cadre des matches locaux.

En 2012, par exemple,74 personnes sont mortes dans les heurts au stade de Port Said , lors du match qui opposait Al-Ahly à Al-Masry .

A cette époque, les autorités égyptiennes avaient suspendu toute compétition à Port Said dans le nord-est égyptien.

Après la disparition d'Emiliano Sala, l’heure est aux hommages

Des rassemblements ont eu lieu mercredi près du stade de Cardiff en Angleterre où Emiliano Sala devrait évoluer après son transfer de FC Nantes.

Les supporters nantais ont aussi rendu les hommages à ce joueur qu’ils qualifiaient de "guerrier" sur le terrain.