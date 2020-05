Football: le ballon est à nouveau sur les pelouses d’Allemagne

Le football est donc de retour en Allemagne. Mais les matchs de la Bundesliga se joueront à huis clos et dans des conditions particulières comme le stipule le protocole sanitaire mis en place. Sur la pelouse, le port de masques pour les joueurs remplaçants et les entraineurs sur le banc faisant partie des nouvelles règles:

"J’ai appris dimanche soir que je devais porter un masque samedi pendant le match. Je verrai comment m’y exercer. Je devrai retirer le masque pour crier, donner des instructions aux joueurs pendant le match, puis remettre le masque. Ce n’est pas facile à coordonner." a dit Julian Nagelsmann,l'entraineur de Leipzig.

Les contacts physiques sont limités aux actions de jeu. Les embrassades et contacts de mains pour célébrer des buts sont également à éviter. Julian Nagelsmann explique:

Julian Nagelsmann et Ralf Rangnick son prédécesseur sur le banc de Leipzig

"Parfois, le contact physique est bon, il fait que les joueurs se sentent bien. Mais la situation est ce qu’elle est maintenant et nous devons agir en conséquence. Et je pense que n’en sommes pas gênés. Nous sommes plutôt contents que la compétition va reprendre, nous allons nous battre pour un trophée à la fin de la saison. Nous sommes impatients et nous nous préparons dès le premier match."

Troisième dans le classement avec 50 points, Leipzig accueille le Sporting Club Fribourg : l’une des six rencontres prévues samedi dans le cadre de la 26e journée de Bundesliga. Un championnat suspendu mi-mars dernier en raison de la pandémie de Covid-19.