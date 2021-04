Football: la Super League se dégonfle

La fronde collective officialisée dans la nuit de dimanche à lundi n'a été que de courte durée. Sous la pression des supporters notamment, six clubs anglais : Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Arsenal et Tottenham ont rendu leur tablier. Un retournement de situation qui a été suivi quelques heures plus tard par trois clubs italiens , l'Inter, l'AC Milan et la Juventus, et hier l'Atletico Madrid a rejoint le groupe. Officiellement il ne reste que Barcelone et le Real Madrid, dont le président Florentino Perez, l'instigateur du projet estime qu'ils ont été incompris:

"Je suis un peu triste et déçu parce que nous travaillons depuis trois ans travaillé sur ce projet. Le projet en question consiste simplement à dire:« Que pouvons-nous faire pour lutter contre la situation économique que connaissent les clubs en ce moment? Et c'est vraiment facile à comprendre. Donc, le seul endroit où les clubs pourraient gagner de l'argent est dans les matchs qui se jouent pendant la semaine, les matches de Ligue des champions, alors que son format actuel est ancien ,obsolète et ne suscite d'intérêt qu'à partir des quarts de finale." dit-il.

Bundesliga : les résultats de la 30e journée

Le Borussia Dortmund s'est imposé à domicile 2-0 mercredi face à l'Union Berlin. Wolfsburg a battu 3-1 le VfL Stuttgard , Hoffenheim a remporté 3-2 le match qui l'opposait au Borussia Mönchengladbach, le Werder Brême s'est quant à lui incliné à domicile 1-0 face à Mayence. Et le match entre Hertha Berlin et Fribourg a été reporté en raison des cas de covid-19 dans l'effectif berlinois.

La Coupe de la Confédération en Afrique

La RS Berkane s'est inclinée 1-0 en Zambie face à NAPSA Stars. Le club marocain tenant du titre est ainsi éliminé dans le groupe B en raison de cette défaite contre les Zambiens. En revanche, les Algériens de JS Kabylie et les Camerounais de CotonSport sont qualifiés dans cette poule pour les quarts de finale.

Dans le groupe C; Jaraaf Dakar a validé son billet aussi pour les quarts en battant hier 1-0 les Tunisiens d'Etoile Sahel. Le deuxième match du groupe opposait CS Sfaxien à Salitas, et ce sont les Tunisiens qui ont cette fois remporté la rencontre 2-0 face aux Burkinabè et sont qualifiés pour les quarts de finale.

