Football : la Mannschaft touchée par la Covid

La Mannschaft affronte jeudi le Liechtenstein. Elle se déplace dans trois jours pour la dernière journée des éliminatoires à la Coupe du monde 2022. Mais la Covid-19 a perturbé les préparatifs. Le défenseur Niklas Süle a été testé positif à la Covid-19. Bien qu'il soit vacciné et ne présente aucun symptome selon Oliver Bierhoff, le directeur général de l'équipe nationale. Quatre autres joueurs avec lesquels Süle a été en contact ont été placés en quarantaine : ses coéquipiers au Bayern Serge Gnabry, Joshua Kimmich et Jamal Musiala ainsi que le joueur du RB Salzbourg Karim Adeyemi.

Un coup dur à la veille du match contre le Liechtenstein

Le sélectionneur allemand Hansi Flick a appelé trois joueurs en renfort. Maximilian Arnold, Ridley Bakou (tous les deux évoluant à Wolfsburg) et Kevin Volland, l'attaquant de l'AS Monaco: "Nous savions que cela pouvait arriver, et nous avons agi de manière responsable", a rassuré Olivier Bierhoff, le directeur de l'équipe allemande de football. Sur le plan sportif, il n' y pas d'inquiétude, estime -t-il." nous avons en permanence une équipe solide avec les joueurs de qualité et d'autres sont venus en renfort" et de conclure que l'heure aux préparatifs du match contre le Liechtenstein jeudi et l'Arménie trois jours plus tard.

Formiga bat le record de longévité

La joueuse brésilienne Formiga jouera son dernier match dans deux semaines contre l'Inde. A 43 ans, la joueuse brésilienne bat le record de longévité.

La légendaire numéro 8 totalise 233 matches internationaux sous le maillot de la Selecao. Elle est la seule à avoir participé à sept éditions de la Coupe du monde (1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 et 2019) hommes et femmes, toutes catégories confondues