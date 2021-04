Football : la Macédoine du Nord crée l'exploit en Allemagne

Malgré la domination allemande avec des occasions de Goretzka et Gnabry dès l'entame de la rencontre, la Mannschaft a concédé un but juste avant la mi-temps. Un but inscrit par l'attaquant macédonien Goran Pandev (1-0, 44e). A l'image de la première période, les Allemands ont gardé un pressing haut durant la deuxième partie, et ont même égalisé grâce à un penalty de Gündogan (1-1, 56e), après un raté de Timo Werner. Mais les Macédoniens ont fini par prendre l'avantage (2-1, 85e) à cinq minutes de la fin du match. Score final 2-1 en faveur de la Macédoine du Nord. Une première pour la Mannschaft en qualifications du Mondial depuis 2012. Les hommes de Joachim Löw restaient sur une série de 17 victoires consécutives.

Pour Joachim Löw, son équipe a manqué d'automatismes durant le match :



"Aujourd'hui, nous n'avons pas retrouvé notre football. La défense était en perdition, il n' y avait pas d'ouverture dans le jeu, pas d'action rapide", a déclaré le sélectionneur allemand à l'issue de la rencontre.

A lire aussi...Mannschaft : la décision réfléchie de Joachim Löw

Les résultats de la 3e journée dans la zone Europe

Dans le groupe J, l'Arménie a battu 3-2 la Roumanie, tandis que l'Islande s'est imposée 4-1 contre le Liechtenstein. Dans le groupe I, l'Angleterre a battu 2-1 la Pologne, et dans le groupe D, la France s'est imposée 1-0 contre la Bosnie. Quant à l'Italie, elle a remporté son match 2-0 contre la Lituanie dans le groupe B.

Toni Kroos fustige le Mondial au Qatar

L'international allemand, qui joue au Real Madrid, a critiqué d'abord l'attribution du Mondial 2022 au Qatar. Le champion du monde 2014 fonde ses arguments sur les conditions de travail au Qatar pour les étrangers, l'homosexualité qui est pénalisée et punie au Qatar, ainsi le fait que le Qatar, selon lui, n'est pas un pays de football.

A lire également ...La Mannschaft appelle au respect des droits de l'homme