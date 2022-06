Football : la FIFA annonce les villes hôtes du Mondial 2026

Cette Coupe du monde 2026 se déroulera dans 16 villes des trois états d'Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada, Mexique). Trois états, mais un gros avantage tout de même aux Etats-Unis : ils accueilleront une grande partie de la compétition. 11 des 16 villes sont américaines. Il s'agit entre autres de New York, Los Angeles, Miami etc. Les rencontres canadiennes auront lieu dans les villes de Toronto et de Vancouver, tandis que les rencontres mexicaines se joueront à Guadalajara, Mexico et Monterrey.

Une Coupe du monde en trois pays

Une Coupe du monde à trois états, le président de la Fifa Gianni Infantino vante les mérites : " Le monde envahira le Canada, le Mexique et les États-Unis. Ces pays seront envahis par une grande vague de joie et de bonheur, parce que c'est ça le football", a dit le patron du football mondial. "Le football est aussi le sport pour l'inclusion sociale, le rapprochement des gens", ajoute Gianni Infantino.

La particularité de l'édition 2026

Cette 32e édition de la Coupe du monde aura un autre point particulier. Celui d'accueillir 48 sélections nationales ! Soit 16 équipes qui s'ajoutent sur les 32 qui participent habituellement à la grande messe du football mondial. Alors n'est-ce pas un peu beaucoup ? Le directeur des compétitions au sein de la FIFA Colin Smith estime que tout sera mise en œuvre pour que la compétition se déroule dans des meilleures conditions : "Même si évidemment certains des stades sont étroits, nous allons réajuster quelques aspects. Cela n'a pas d'impact significatif", rassure Colin Smith.

Le Mondial 2026 sera le premier à être organisé dans trois pays. Ce sera certainement une fête au Mexique notamment. Le pays deviendra alors le premier pays à avoir accueilli la Coupe du monde trois fois, après 1970 et 1986.

