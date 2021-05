Football : Hector Cuper, nouveau sélectionneur des Léopards

Alors qu'on parlait en début de semaine de l'entraineur francais Rolland Courbis, la Fédération congolaise de football Fecofa a annoncé ce jeudi (13.05.2021) le nom d'Hector Cuper en qualité du nouveau sélectionneur des Léopards. Certes les échanges entre Courbis et la Fédération n'ont pas pu aboutir et la Fecofa a opté pour l'Argentin, ancien sélectionneur des Pharaons.

Hector Cuper susscède au Congolais Christian Nsengi , récemment limogé pour n'avoir pas pu qualifier la RDC à la CAN 2021. L'Argentin aura notamment la mission de qualifier les Léopards pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Le démenti de Claude Makelele

Concernant l'annonce récente de la Fédération congolaise de football , Claude Makelele apporte son point de vue. L'ancien international francais et natif de Kinshasa estime que la Fecofa est partie trop vite en besogne :

"J'ai effectivement été approché par la fédération à ce sujet, mais il n' y a eu aucun accord, aucun engagement pris de ma part", peut-on lire sur son compte Instagram". Mais je reste attentif sur les perfomances de l'équipe congolaise de football et je leur apporte mon soutien", dit-il.

Dortmund remporte sa cinquième Coupe d'Allemagne

En Allemagne, grâce notamment à des doublés d'Erling Haaland et de Jadon Sancho, le Borussia Dortmund s'est imposé sur le score de 4-1 face au RB Leipzig en finale de la Coupe d'Allemagne. Le club de la Ruhr remporte ainsi le cinquième trophée de son histoire. Et à 38 ans, l'entraineur du Borussia Dortmund, Edin Terzic devient le plus jeune coach à gagner ce trophée dans l'histoire du football allemand.

Mais en raison de covid-19, les supporters de Dortmund n'ont pas pu célébrer à leur guise leur victoire. Frank Keil, l'un des supporters de BvB :

"Je pensais que nous serions autorisés à nous amuser davantage. Beaucoup de fans auraient dû venir. Nous nous sommes fait arrêter à nouveau. La police ne nous laissera pas célébrer une seule fois. Pourtant, elle a officiellement autorisé hier la célébration. Ici beaucoup portent des masques, mais les policiers nous interdisent. C'est absurde." conclut-il.