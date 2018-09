Football: Georges Weah aux côtés de ses compatriotes face au Nigeria

A 51 ans, le président du Liberia a passé 79 minutes sur la pélouse . George Weah a réchaussé les crampons le temps d'un match amical contre le Nigeria, dont l'équipe était composée de sept des joueurs ayant participé au mondial en Russie.

A Monrovia, Weah n'a pas pu empêché la défaite de ses compatriotes (1-2) face à une grande sélection africaine, le Nigeria.

Cette rencontre a été organisée en guise de jubilé du président George Weah, l’unique footballeur africain à avoir remporté le trophée de ballon d’or. C'était aussi l'occasion de lui rendre hommage en lui retirant son maillot portant le numéro 14 du Lone Star, la sélection libérienne quitte à ne pas l'attribuer aux autres joueurs.

Le président George Weah en a toutefois profité pour s’adresser à son peuple:

"Je ressens une grande humilité et de la gratitude pour l’honneur que vous avez tous ici en cette occasion…J’ai durement travaillé pour Lone Star, et pendant de nombreuses années. Presque tout le monde ici sait combien j’ai sacrifié mon temps, mon argent pour essayer de voir si notre équipe nationale pourrait se qualifier en Coupe du monde."

Cyclisme : Tour de Côte d’Ivoire

Le Tour de Côte d'Ivoire entame jeudi la 5e étape longue de 140km dans la région de Bondoukou. Mercredi, au terme de la 4e étape, Isiaka Cissé a parcouru les 29 km entre Kotoganda et Tanda en 38 minutes 32.

Ce courreur ivoirien qui avait déjà gagné la 3e étape, reste à la tête du classement provisoire. Mais il devance son dauphin burkinabé Mathias Sorgho de 2 min 31.

La Coupe du monde de Volley ball

Trois (3) nations africaines participent à ce rendez-vous sportif qui se déroule en Italie et en Bulgarie: la Tunisie (championne d’Afrique), le Cameroun et l’Egypte.

La Tunisie et le Cameroun sont dans le même groupe C. La Serbie, l'Australie et les Etats-Unis font partie aussi du groupe.

L’Egypte, quant à elle, figure dans le groupe B avec le Brésil, le Canada, la Chine, la France et les Pays-Bas.