Le Barça a dominé le Real en finale de la Supercoupe

La finale de la Supercoupe a opposé dimanche deux clubs rivaux, le Real Madrid au FC Barcelone. Grâce à une supériorité technique et collective, le FC Barcelone a complétement dominé le Real en inscrivant deux buts avant la pause. D'abord par Gavi (1-0, 33e), ensuite par Robert Lewandowski (2-0, 45e).

Malgré quelques remplacements en deuxième période, le Real n'a pas pu résisté au FC Barcelone flamboyant : Pedri a enfoncé le clou sur un service de Gavi (3-0, 68e) avant que Benzema ne réduise le score vers la fin de la rencontre (3-1, 90e+3). Les champions d'Espagne perdent ainsi le premier titre de la saison, mais la lutte continue estime l'entraîneur Carlo Ancelotti :

"Nous sommes très blessés, car le Real Madrid est habitué à gagner des finales. Mais la saison reste longue avec beaucoup plus de titres à gagner. Nous allons nous battre jusqu'au bout", a-t-il fait savoir.

Le défenseur du Real Militao en duel avec l'attaquant du FC Barcelone Lewandowski

Arsenal s'est imposé contre Tottenham

Dans ce derby londonien, les Gunners se sont imposés 2-0. Sur un tir de Boukayo Saka, le gardien Hugo Lloris a commis une bourde qui a permis à Arsenal d'ouvrir le score (1-0, 14e). Ensuite, Martin Odegaard a marqué le deuxième but avant la mi-temps (2-0, 36e).

Antonio Conté, l'entraîneur de Tottenham reconnait que l'adversaire était plus fort : "Je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu parce que nous savions que le match pourrait être très difficile, car Arsenal est une équipe très forte, et ce soir aussi, ils ont montré qu'ils méritaient de rester en tête du championnat. Ils méritent d'être les prétendants au titre. À mon avis, Arsenal et (Manchester) City, ce sont les deux seules équipes qui peuvent se battre pour la Premier League cette saison.", a-t-il dit.

Leader au classement, Arsenal a convaincu hier ses concurrents qu'il reste indétrônable ! La victoire d'hier soir a permis au club londonien de creuser l'écart de 8 points sur Manchester City, deuxième au classement.

Manchester United renversé Manchester City

Après avoir encaissé un but à la 60e minute de l'attaquant anglais Jack Grillish, les Red Devils ont fait preuve de caractère pour revenir dans le match. Le Portugais Bruno Fernandes a égalisé à la 78e minute et quatre minutes plus tard, l'Anglais Marcus Rashford a donné l'avantage à son équipe Manchester United.

Suite à cette victoire (2-1), Manchester United a grimpé à la troisième (3e) place au classement à un point de Manchester City, champion d'Angleterre en titre. Une course à la première place au classement qu'occupe Arsenal est lancée. Les supporters de United voient d'ores et déjà leur club champion d'Angleterre.

L'entraîneur Erik Ten Hag appelle ses joueurs à rester serein, car le championnat est encore long :"Les fans peuvent rêver, mais, nous nous devons garder les pieds sur terre et admettre que notre doit être amélioré", a -t-il déclaré après le match.

Erik Ten Hag lors de sa nomination en tant que manager de Manchester United.

Liverpool chute à Brighton

En déplacement à Brighton, Liverpool vice-champion d'Angleterre la saison dernière a été humilié 3-0 ! "La défaite la plus douloureuse de ma carrière d'entraîneur, a déclaré le manager de Liverpool Jürgen Klopp :

"C'est ma responsabilité d'aligner l'équipe qui commence. C'est en vue de mettre en place un bon schéma tactique. Et j'ai passé un très bon moment à faire ça, même si on perdu de points"

Le CHAN 2023 lancé en Algérie

La 7e édition du Championnat d'Afrique des nations pour les joueurs locaux (CHAN 2023) a débuté ce week-end en Algérie. Le match d'ouverture a été remporté vendredi par l'Algérie contre la Libye (1-0). Grâce à cette victoire 1-0 contre les Libyens, l'Algérie occupe la première place avec trois points dans le groupe A. La deuxième rencontre dans le groupe a opposé l'Ethiopie au Mozambique, les deux sélections se sont quittées sur un score nul (0-0), et elles occupent provisoirement la deuxième et troisième place respective.

Samedi le Sénégal a battu la Côte d'Ivoire (1-0), l'une des affiches phares dans le groupe B. Les Sénégalais sont provisoirement leaders du groupe, suivi de la RDC et l'Ouganda qui ont fait match nul (0-0).

Dans le groupe C, le match entre le Maroc et le Soudan n'a pas eu lieu, il a été reporté , en revanche au deuxième match le Ghana a été battu Madagascar 2-1.