Football européen : le PSG tranquille, Mounié décisif

Déjà éliminé de la Coupe de la Ligue, le PSG se voyait mal sacrifier la Coupe de France, dont il a remporté les quatre dernières éditions. Face aux Dijonnais, les Parisiens ont très vite pris les choses en main, grâce à un doublé d'Angel di Maria (8ème, 27ème). En seconde mi-temps, Thomas Meunier a aggravé la marque sur un service de l'international camerounais Eric-Maxim Choupo-Moting. Score final 3-0. L'équipe dirigée par Thomas Tuchel est en demi-finales au terme d'un match maîtrisé, et attend désormais ses futurs adversaires. Ce soir, Rennes jouera contre Orléans, tandis que Lyon affrontera Caen; la rencontre entre l'AS Vitré (équipe de quatrième division) et Nantes est prévue pour le 6 mars prochain.

Thomas Tuchel en compagnie de l'ancien Parisien Antoine Kombouaré.

Piatek n'a pas marqué

A Rome, la demi-finale aller de la Coppa Italia entre la Lazio et le Milan AC s'est terminée sur le score 0-0. Une fois n'est pas coutume, Krzysztof Piatek, véritable sensation cette saison, n'a pas trouvé le chemin des filets. Nul doute néanmoins que le Polonais répondra présent lors du match retour, qui aura lieu le 24 avril prochain. En attendant, ce soir, l'autre demi-finale aller verra la Fiorentina du Franco-Burkinabè Alban Lafont opposée à l'Atalanta Bergame.

Une fois n'est pas coutume, Krzysztof Piatek n'a pas fait trembler les filets hier soir.

Steve Mounié en héros

En Angleterre, on jouait la première partie de la 28ème journée de Premier League. Grâce à un but de l'international béninois Steve Mounié, Huddersfield a battu Wolverhampton 1-0, et compte désormais 14 points. C'est probablement trop peu pour que la lanterne rouge puisse se maintenir, surtout que le premier non relégable, Cardiff, est à onze points - et qu'il ne reste que dix journées. Mais on ne sait jamais.

Grâce à Steve Mounié, Huddersfield a remporté son premier match depuis le mois de novembre.

Cardiff qui a subi les foudres d'Everton, et qui s'est incliné 3-0 à domicile. Le grand bonhomme de la soirée n'est autre que Gylfi Sigurdsson, qui a inscrit un doublé. Par ailleurs, Leicester City a battu Brighton 2-1, tandis que Newcastle s'est imposé 2-0 face à Burnley. Ce soir, trois rencontres à suivre : le duel à distance entre Liverpool et Manchester City. Les Reds accueillent Watford, tandis que les Citizens reçoivent West Ham. Et puis il y aura également un derby à Londres, entre Chelsea et Tottenham.

Kudus creuse l'écart

Enfin en cyclisme, on courait hier la troisième étape du Tour du Rwanda : 213 kilomètres entre Huye et Rubavu, dans l'ouest du pays. Comme la veille, c'est Merhawi Kudus qui s'est montré le plus rapide. Le cycliste érythréen s'est imposé en 5h21min15sec, devant l'Estonien Rein Taaramäe et le Suisse Matteo Badilatti. Au classement général, Kudus conserve son Maillot Jaune et creuse l'écart avec ses concurrents. Quatrième étape aujourd'hui : 103 kilomètres entre Rubavu et Karongi.