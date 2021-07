Football : Dieumerci Mbokani file au Koweit

Champion d'Ukraine avec Dynamo Kiev, chempion de Belgique avec Anderlecht et le Standard,: Dieumerci Mbokani met fin à son expérince européenne. Libre de tout contrat, l'attaquant du Royal Antwerp depuis 2018 va évoluer aux côtés du Nigerian John Obi Mikel au Kuweit SC jusqu'en 2023. Agé de 35 ans, le natif de Kinshasa a inscrit 14 buts en 35 rencontres touts compétitions confondues durant la saison 2020/2021 avec le club belge Royal Antwerp. Le club anversois qui a pourtant poussé à la soprtie l'attaquant congolais.

L'UEFA annonce le plus beau but de l'Euro

Plus de 800.000 internautes ont participé au vote en 24 heures et ont choisi parmi les dix buts présélectionnés par les observateurs techniques de l'Instance du football européen. Et c'est l'incroyable lob du Tchèque Patrik Schick qui a été élu le plus beau but du tournoi. En effet l'attaquant du Bayer Leverkusen Patrik Schick a surtout épaté le monde du football avec son but de lob tiré du milieu de terrain face à l'Ecosse (plus de 45 mètres) en phase de groupes. Un record des buts les plus lointains marqués en Coupe du monde ou à l'Euro depuis 1980. Etaient également en course les buts de Paul Pogba face à la Suisse, ou encore de Lorenzo Insigne face à la Belgique.

Les prérparatifs des Jeux Olympiques

A une semaine du début des JO Tokyo 2020 , l'heure est aux préparatifs. Le breakdance figure parmi les cérémonies inaugurales. Les breakdancers vont donc participer au concours pour déterminer les meilleurs : "J'espère que ce sera un résultat positif après tout" pense le Brésilien Fabiano Lopes, le breakdancer en compétition. "En ce qui concerne qui va juger, tout ça ne me concerne pas" a joute le breakdancer bre´silien qui estime en fin de compte que le plus important est de faire avancer la culture et l'art de breakdance

Le breakdance est un style de danse de rue originaire des jeunes afro-américains et portoricains de New York, née au début des années 1970. Mais il s'est par après répandu en Europe et partout dans le monde.

A lire également...JO Tokyo 2021 : le CIO et le Japon gardent le cap