Football : Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l'histoire

La Juventus s'est imposée 2-0 contre Naples mercredi en finale de la Supercoupe d'Italie.

Les deux buts turinois ont été inscrits par l'Espagnol Alvaro Morata, et le Portugais Cristiano Ronaldo.

L'attaquant portugais a par la même occasion signé son 760e but officiel dans sa carrière.

Il dépasse le Tchécoslovaque, Josef Bican. Légende du Slavia Prague dans les années 40.

Bican a revendiqué 805 buts, mais seulement (759)pour les équipes professionnelles.

Derrière, vient le mythique Pelé pointe à (757) réalisations devant son compatriote brésilien

Romario (743) et l'Argentin Lionel Messi, FC Barcelone (719).

Du Portugal à l'Italie, cinq clubs au total

Avec son club formateur de Sporting Portugal , Cristiano Ronaldo a marqué 5 buts en 31 matches.

Il a passé un premier cap en Angleterre avec Manchester United de 2003 à 200 :

le Portugais a inscrit 118 buts en 292 rencontres. Il est pourtant allé plus haut au Real Madrid. Entre 2009 et 2018,

Ronaldo a inscrit 450 buts en 438 matches.

Mercredi, il a marqué pour la 85e fois avec la Juventus en 108 matches après son arrivée en Italie.

Le Bayern maintient son statut du leader

Sur la pelouse d'Augsburg, les Bavarois ont fait la différence sur un pénalty sanctionné par Robert Lewandowski (13e)

Le score 1-0 est resté inchangé jusqu'au terme de la rencontre.

La plus faible victoire certes, mais qui conforte les champions d'Allemagne à la première place.

Avec 39 points au terme de cette 17è journée, le Bayern creuse un écart de quatre points (4) à Leipzig.

Le RB Leipzig s'impose à Berlin

Dans un duel qui les opposait à l'Union Berlin, les joueurs de Julian Nagelsmann ont arraché le 1-0.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par l'international suédois Emil Forsberg (70è)

Dans les autres rencontres, Arminia Bielefeld a dominé 3-0 Stuttgart.

Fribourg et l'Eintracht Francfort se sont quittés sur un nul (2-2):

Christian Streich, entraineur de Fribourg

"C'est un extrême succès pour nous, surtout pendant les 30 premières minutes , on a bien joué.

L'ambiance était certes tendue, Francfort nous a poussé fort , mais notre équipe aussi a fait preuve d'un esprit tenace.

On n'a pas baissé les bras, et à la fin le score de 2-2 est mérité. Mais c'était un match très difficile."

Le Real Madrid est éliminé de la Coupe du Roi

Le Real a été sorti dès les seizièmes de finale de la Coupe du Roi. Le club madrilène s'est incliné 2-1 contre Alcoyano (D3).

Une défaite de trop pour les Madrilènes battus il y a six jours par l'Athletic Bilbao en demi-finale de la Coupe d'Espagne:

"C'est ma faute, je vais l'assumer comme toujours, car je suis l'entraineur" a dit Zinedine Zidane après le match.

Et d'ajouter: "On va continuer à travailler pour sortir de là, on l'a déjà fait dans le passé, on le refera." a-t-il conclu.