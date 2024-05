Le football camerounais en plein marasme

Convoqué par la FECAFOOT afin de préparer les rencontres qui auront lieu durant la trêve internationale, Marc Brys est reparti aussi vite qu'il est arrivé. Dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, on voit le technicien belge se disputer avec Samuel Eto'o, qui lui a reproché un certain nombre de "manquements".

Marc Brys ne s'est pas démonté et a répondu du tac au tac à la légende du football camerounais. A Samuel Eto'o qui lui a dit : "Vous savez, j'ai moi aussi été entraîneur", le sélectionneur de 62 ans a répondu "oui, pendant trois semaines", avant de quitter les lieux quelques instants plus tard, juste après Cyrille Tollo, émissaire du ministère des Sports, mis à la porte par Samuel Eto'o.

Deux lieux de rassemblement pour les Lions Indomptables

Conséquence : la FECAFOOT a annoncé dans la soirée la mise à pied provisoire de Marc Brys. C'est Martin Ndtoungou Mpile qui assurera l'intérim.

Cette altercation s'inscrit dans une dispute plus large entre la FECAFOOT et le Ministère des Sports, où chacun pense avoir raison sur l'autre. La preuve : les Lions Indomptables vont disputer deux matchs en marge des qualifications à la Coupe du monde 2026, le 8 juin prochain face au Cap Vert, puis en Angola trois jours plus tard.

Problème : le Cameroun compte deux coordinateurs de sélections, l'un nommé par la FECAFOOT, l'autre par le Ministère des Sports, qui ont chacun de leur côté désigné un lieu pour le rassemblement des quintuples champions d'Afrique. Reste à savoir qui aura le dernier mot.