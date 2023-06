Tottenham refuse l'offre du Bayern pour Kane

Depuis le départ de l'attaquant polonais Robert Lewandowski l'été dernier, le Bayern peine à combler le vide. Mais le club champion d'Allemagne s'active sur le marché des transferts et l'attention est portée sur l'attaquant de Tottenham. Harry Kane est un avant-centre dont le profile intéresse ces derniers temps les dirigeants du Bayern.

Selon le journal sportif britannique The Atletic, le Bayern a mis sur la table une somme de 70 millions d'euros + des bonus pour s'attirer les services de l'international anglais agé de 29 ans. Mais Tottenham trouve cette l'offre insuffisante.

Karl-Heinz Rummenigge et Uli Hoeneß qui ont repris la gestion du club en cette période des transferts vont devoir donc revoir cette enveloppe à la hausse pour faire venir Harry Kane dès cet Eté en Bundesliga d'autant que le contrat l'international anglais des Spurs expire l'an prochain (2024).

Kovacic à Manchester City

Le club champion d'Europe en titre s'est adjugé les services de Mateo Kovacic en provenance de Chelsea pour 25 millions d'euros. Mateo Kovacic, 29 ans va porter le maillot des Citizen pendant 4 ans :

"Je suis venu dans ce grand club pour apprendre et améliorer ma lecture du football" ,a-t-il déclaré. Kovacic estime en outre que Manchester City regorge de plusieurs talents, et que cela l'aidera pour son épanouissement : "Manchester City a des joueurs de haut niveau au milieu de terrain, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva notamment. Quand on regarde ces noms on a un plaisir d'être ici et de jouer avec eux."

Mateo Kovacic devra combler le départ d'Ilkay Gündogan. L'international allemand évoluera désormais en Espagne au FC Barcelone aux côtés de son ancien coéquipier à Dortmund, le Polonais Robert Lewandowski.

Ilkay Gündogan a remporté cette saison avec Manchester City, la Premier League, la FA Cup, et la Ligue des champions UEFA sous. Une première dans l'histoire du club.