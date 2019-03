Foot: Paolo Maldini, meilleur défenseur de tous les temps

Selon un sondage réalisé par Footify auprès des fans de football, l’ancien international italien Paolo Maldini arrive largement en tête avec 60% des suffrages parmis les 30.000 utilisateurs de Twitter qui se sont exprimés.

Le défenseur espagnol Carles Puyol est deuxième dans le classement, l’actuel défenseur de la Roja et du Real Madrid, Sergio Ramos est troisième, Fabio Cannavaro occupe la quatrième place.

Il faut rappeler que le sondage étaiet limité sur ces quatre options, mais de nombreux fans ont également proposé des noms tels que l'Italien Franco Baresi, l'Allemand Franz Beckenbauer ou encore l'Italien Alessandro Nesta.

Avec le Milan AC où il a passé toute sa carrière, Paolo Maldini a remporté cinq Ligue des champions et cinq suppercoppa Italianas

Lukas Fernandez, le deuxième défenseur le plus cher

C’est desormais officiel, le champion du monde, le Francais Lukas Fernandez débarque en été prochain en Bavière pour 80 millions d’Euros. Le Bayern Munich est tombé en accord avec l’Atlético Madrid, le club de Lukas Fernandez.

Le défenseur de 23 ans sera le joueur le plus cher jamais achété par le club allemand, et le deuxième defenseur le plus cher du monde après le Néerlandais Virgil Van Dijk, passé de Southampton à Liverpool pour 84 millions .

Une dynamique de rajeunir le Bayern

Jerome Boateng et Mats Hummels (Bayern)

Le club bavarois envisage de renforcer sa charnière centarle avec Lukas Fernandez capable de jouer à tous les postes de la défense. Il sera appuyé par Niklas Süle, l’actuel défenseur central de Bayern et de la sélection allemande. Ainsi, les responsables du club seraient en train de pousser lentement à la sortie les anciens champions du monde Mats Hummels , et Jérôme Boateng tous âgés actuellement de 30 ans.

Les quarts de finale de la Ligue des champions

Les joueuses de Wolfsburg se sont inclinées 4-2 à domicile en match retour face aux Lyonnaises. Après son succès de 2-1 à l’aller, l’équipe lyonaise est qualifiée pour les demi-finales. Pendant ce temps, les joueuses de FC Bayern ont largement dominé 5-1 l’équipe de Slavia Prague.

De son côté, le Paris Saint Germain s’est incliné 2-0 face à FC Chelsea. Enfin, le FC Barcelone s’est imposé 3-0 face à Lillestrom.

Les demi-finales se joueront les 20 et 21 avril. L’équipe féminine de Bayern Munich sera opposée è celle du FC Barcelone, et les Lyonnaises affronteront les Anglaises de FC Chelsea.