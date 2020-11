Foot: "Maradona était un génie, mais sans esprit sportif" Peter Shilton

"Ce que je n'aime pas, ce qu'il ne se soit jamais excusé" a annoncé Peter Shilton. L' ancien gardien de buts anglais, qui détient le record des matches avec l'Angleterre (125 matches), s'est exprimé mercredi suite de la mort de Diego Armando Maradona.

Peter Shilton, contre qui Maradona a marqué de la main un but en quart de finale du Mondial 1986 entre Angleterre et Argentine, ne digère toujours pas la manière dont le génie argentin s'est comporté après .

"Il était certes le plus grands joueur que j'ai rencontre après toutes ces décennies, reconnait-il. Mais à aucun moment, Maradona n'a jamais admis qu'il a triché, pour s'en excuser après" indique Shilton avant d'ajouter:

"Il semble qu'il avait de grandeur en lui, mais malheureusement pas d'esprit sportif" . Son expression "main de Dieu" ce n’était pas juste conclut le gardien anglais qui déplore cependant la mort de Maradona à un si jeune âge (60 ans ).

Les anciens footballeurs lui rendent hommage

Parmi ceux qui louent la mémoire de Maradona, figurent ceux qui l'ont affronté sur la pelouse.

Hansi Flick fait partie. L'entraineur du Bayern Munich a évolué aussi sous le maillot bavarois dans les années 80, et il se rappelle de l'ingéniosité du génie argentin:

"Quand je jouais au football, il était absolument le meilleur footballeur. C'était un génie avec le ballon, il laissait toujours la défense étourdi . Il pouvait décider le rythme des matches par lui-même. Je me souviens quand je jouais ici à Munich, le match retour, je pense que ça s'est terminé 2-2 ... il s'échauffait à temps avec la musique et je pense que c'était un vrai moment fort pour tout le monde dans le stade. Comme je l'ai dit, c'était un génie du ballon et il est malheureusement décédé trop tôt" a-t-il dit.