Foot: l'organisation de la CAN-2019 au Cameroun sous analyse

Le Comité Exécutif de cette instance africaine de football se penche aujourd'hui sur le contenu des rapports d’inspection basé sur deux points: la sécurité et les infratructures (stades et hebergements).

Après la réunion du Comité Exécutif, la décision sera donc annoncée sur le maintien ou pas de la CAN-2019 au Cmeroun. Et au cas où le Cameroun sera écarté, la CAF devra relancer une nouvelle procédure d’appel à candidature pour désigner un autre pays hôte.

Le Maroc candidat malheureux à l’organisation du Mondial -2026 (attribué comme vous le savez au trio Etats Unis- Mexique –Canada), est souvent cité comme probable remplacant du Cameroun.

Les Nigerianes en demi-finales lors du mondial 2010

Le Nigeria et l'Afrique du Sud en finale de la CAN

Championnes d’Afrique lors de l’édition précédente, les Nigerianes feront face samedi aux Sud Africaines qui jouent pour la 1ere fois la finale de la CAN.

En demi-finale, le Nigeria avait éliminé difficilement le Cameroun aux tirs au but après 120 minutes de match nul.(0-0). L’Afrique du Sud a quant à elle battu le Mali (2-0). Le Canroun et le Mali vont jouer cet après un match de barrage pour la 3e place.

Les deux sélections finalistes sont également qualifiées pour la Coupe du monde Féminine qui se jouera l’an prochain en France.

L'Eintracht Francfort domine l’Olympique de Marseille

A l’occasion de la 5e journée de l’Europa Ligue, l’Eintracht Francfort a été sans pitié (4-0) face à l’Olympique de Marseille qui était complétement noyé pendant le match.

Premier de la poule H: l’Eintracht Francfort est déjà qualifié pour les 16e de finale avec 15 points dans les 5 matches.

Le Bayer Leverkusen a fait match nul (1-1) face à Ludogorets Razgard . mais il garde toujours la 1ere place du groupe avec 10 points, suivie de FC Zurich, l’équipe Suisse qui a 9 points au terme de la 5e journée.

Le RB Leipzig est le dernier représentant allemand dans cette compétition :mais le RB Leipzig est dans une position inconfortable dans la poule B.

Les coéquipiers de Timo Werner sont 3e , avec 6 points seulement au terme de la 5e journée.