Foot: la Guinée limoge le sélectionneur Paul Put

Le président de la Fédération guinéenne de football (Feguifoot), est très clair: "C’est un contrat d’objectif !", a déclaré Antonio Souaré, au terme de la réunion entre la Fédération et le ministère des Sports.

Et d’ajouter : " à un certain moment de la vie, il faut mettre les sentiments à côté si on veut avancer ".

Pour rappel, la Guinée a été éliminée 3-0 en huitièmes de finale par l’Algérie. Le sélectionneur guinéen, Paul Put et son staff sont reprochés d'avoir enregistré de mauvais résultats. Le Belge aurait même été cité dans l’affaire des rackets des primes de son staff.

La Guinée, rejoint l’Ouganda, l’Egypte,et la Tanzanie qui se sont aussi débarrassés de leurs sélectionneurs, après leurs éliminations en Coupe d’Afrique des nations.

Clarence Seedorf dans le viseur du ministère des Sports

Le ministre des Sports demande à la Fédération camerounaise de football de limoger le sélectionneur national:

"Les Lions Indomptables ont produit un jeu inefficace, parfois monotone et même imprévisible" a indiqué le ministre Narcisse Mouelle Kombie.

Selon lui, l’élimination du Cameroun, tenant du titre, en 8es de finale par le Nigeria 3-2 tient à l’incapacité de l’entraineur à mettre sur pied une équipe cohérente et conquérante. Celui-ci aurait été incapable de maitriser l’ensemble du groupe et à faire régner l’ordre et la discipline.

Pour rappel, les Néerlandais Clarence Seedorf et son adjoint Patrick Kluivert ont signé en août dernier un contrat de 4 ans avec les Lions. Celui -ci avait entre autres pour l’objectif une victoire à la CAN 2019. Un mission qui leur a été impossible, a souligné le ministre des camerounais des Sports.

Les triples champions d’Afrique, 1980, 1994, et 2013 , ont été poussés à la sortie par l’Algérie à la dernière seconde du temps additionnel 2-1, dimanche en demi-finale.

Mais au delà de résultat, certains Nigerians estiment qu’il s'agit simplement de la logique du football:

"C'est un jeu. parmi les deux équipes, une devait gagner et une devait perdre. Mais malheureusement, le Nigéria a dû perdre, à ce stade maintenant. C'était donc une déception pour tous les Nigérians. Donc, vous savez, cela fait partie du jeu. "

"C’est donc dommage que le Nigeria perde. Je pense que c'était un super match. C'était un bon combat. Et ce sont des gars formidables, nous les aimons " indiquent-ils.