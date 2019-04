Foot: "je n’ai pas fait débuter mon fils, mais un joueur du Real" Z. Zidane

Face à une modeste équipe de Huesca, l'entraineur du Real Zinedine Zidane a titularisé Luca Zidane, le troisième gardien de l'équipe. Certes, le Real a su s'imposer de justesse 3-2 , mais le technicien français a été critiqué pour avoir sympatisé son fils cadet, inexpérimenté.

"Faux", retorque Zinedine Zidane: " quand je fais débuter Luca, je ne fais pas débuter mon fils. Je fais débuter le joueur de l'effectif du Real Madrid. Même si c'est mon fils, moi je regarde comme un joueur de cette équipe de Real,et c'est tout." a ajouté en conférence de presse au terme de la rencontre dimanche.

Selon Zinedine Zidane, le gardien principal de Real, le Belge Thibaut Courtois n’était pas en bonne santé, et son vice, le Costaricien Kaylor Navas revenait du long voyage dans son pays.

Ronaldo Luis Nazário da Lima, élu meilleur attaquant de tous les temps

Selon un sondage de Sportbible, une large communauté regroupant les supporters à travers le monde, l’ancienne vedette internationale Ronaldo Luis Nazário da Lima a été crédité de 60% des voix , bien loin son dauphin le Français Thierry Henri.

L’ancien attaquant d’Arsenal a obtenu 20%, puis 10% pour la légende de Premier League Alan Shearer, et enfin le Suédois Zlatan Ibrahimovic est en dernière position avec 5% , sur la liste des quatre grands noms du football présentés au sondage

Sa fiche très féconde

Ronaldo Nazário (Brésil)

L’ancien joueur de PSV Eindhoven, de l’Inter Milan, du Real et du Barcelone a connu de succès dès son jeune âge. A 23 ans, il totalisait déjà plus de 200 buts ( clubs et sélection)

Trois fois élu le joueur mondial par la FIFA, et deux fois Ballon d’or, et deux Coupe du monde en 1994, et en 2002 où il a été élu meilleur buteur.

Et les anciens footballeurs et tous ceux qui l’ont connu sont affirment que le Brésilien Ronaldo Luis Nazário da Lima est hors du commun:

"Il y a eu de très bons joueurs, mais Ronaldo da Lima était une exception " a dit son ancien coéquipier au Real Madrid Zinedine Zidane.