Foot-Allemagne: Schalke 04 & Dortmund, le noyau des derbies

La rencontre Schalke 04-Dortmund est souvent surnommée "la mère de tous les derbies". Dans la tradition du football allemand, c'est le match le plus explosif, le plus passionnel en Bundesliga. Sera-t-il pareil samedi (08.12.18)?

Mais l’histoire du derby entre ces deux villes distantes de 30 kms est parsemée d’exploits, de polémiques et même de violences entre supporters.

L'entraîneur de Dortmund Lucien Favre prend le rendez-vous au sérieux. "Tous me disent que c’est un match important", lance-t-il avant d'ajouter que "c’est spécial, cette rivalité entre deux villes distantes de vingt minutes en bus".

Le coach Hasenhüttl (RB Leipzig) et l'attaquant Timo Werner

Ralph Hasenhuttel à Southampton

L’ancien entraîneur de RB Leipzig Ralph Hasenhuttel a présenté son plan de travail qualifié d' "urgent" devant la presse britannique. Un plan déstiné à relever le niveau de Southampton, l’une des équipes les moins bien placées en Premier League en Angleterre.

Le technicien autrichien Ralph Hasenhuttel envisage de booster le moral des joueurs. Il dit vouloir les "amener à leurs limites. Et s'ils aiment suivre notre façon d’agir ils sont donc invités et quand ils nous suivent, ce sera un travail intensif et difficile, et lorsque chacun sera à son niveau supérieur, nous pourrons voir où cela va conduire et c’est comme ça que je veux travailler jusqu’en janvier puis nous verrons la suite."

Avec Ralph Hasenhuttel, le RB Leipzig a été vice-champion d’Allemagne, une tâche qui lui sera difficile à Southampton qui pointe à la 18e place de Premier League.