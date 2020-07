Foot-Allemagne: Cédric Makiadi, nouvel entraineur des U16 du Werder Brême

L’ancien international congolais, Cédric Makiadi, succède à Frank Bender aux commandes de l’équipe des joueurs des moins de 16 ans au Werder Brême.

Le club allemand place donc toute sa confiance en son ancien joueur congolais.

"Grâce à son expérience professionnelle, Cédric Makiadi sera capable de transmettre beaucoup de choses à nos talents "a dit Björn Schierenbeck, le directeur de formation de Werder Brême.

Depuis deux saisons, Cédric Makiadi était entraîneur adjoint des moins de 17 ans au sein du club allemand . Avec cette nomination, son ambition de diriger un club vient d’être concrétisée.

Le natif de Kinshasa a beaucoup évolué dans les clubs allemands notamment à Wolfsburg (2003-2009) et au Werder Brême (2013-2015).

Didier Drogba en quête des soutiens

L’association des entraîneurs de football a annoncé mercredi qu’elle ne soutiendrait pas la candidature de Didier Drogba à la présidence de la Fédération de football.

La légende du football ivoirien Didier Drogba

En effet, la candidature de Didier Drogba doit obtenir le parrainage d’un des cinq groupements d’intérêt reconnus par la FIF (Fédération ivoirienne de football) : les anciens joueurs, les arbitres, les entraîneurs, les médecins ou l’Association des footballeurs ivoiriens (AFI).

Or, les anciens joueurs, et les arbitres ont déjà nnoncé qu’ils soutiendraient Sory Diabaté. Lors de la rencontre hier mercredi, l’association des entraîneurs a également tourné le dos à Didier Drogba, en annonçant son soutien à Idriss Diallo.

Il ne reste donc que le groupement des médecins, et l’AFI, Association des footballeurs ivoiriens.

Volte face au sein de la FSF

La Fédération sénégalaise de football a annulé la saison 2019-2020: Un revirement qui ne dit pas son nom, car en mai dernier, le comité exécutif de la Fédération sénégalaise avait annoncé la poursuite du championnat, mais en mode play off ou play down.