La Suède et la Finlande demandent leur adhésion à l'Otan

Une adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Otan ne constitue pas une "menace immédiate”, c'est ce qu'affirme Vladimir Poutine. Le président russe ajoute cependant que Moscou réagirait à d'éventuels déploiements d'infrastructures militaires sur les territoires de ces deux pays, dont l'un, la Finlande, est voisine de la Russie.

La Première ministre suédoise, Magdalena Andersson, a officialisé ce lundi la candidature de la Suède pour adhérer à l'Otan

En dépit de cet avertissement russe, l'Alliance atlantique est en expansion.

Rallier l'Alliance atlantique, un tournant

Les candidatures de la Suède et de la Finlande à l'Otan sont des réactions à l'offensive russe en Ukraine. Les deux Etats estiment que leur situation sécuritaire "a fondamentalement changé” depuis l'invasion de l'Ukraine par des troupes russes.

En Finlande comme en Suède, une partie de la gauche critique l'abandon de la neutralité historique de leur pays mais la majorité de la classe politique s'est donc prononcée en faveur d'une adhésion à l'Alliance atlantique.

Mircea Geoana, numéro 2 de l'Otan, en interview avec la DW

Le secrétaire général de l'Otan a déjà indiqué que les deux candidats nord-européens seraient accueillis "les bras ouverts". Ce que confirme son adjoint, Mircea Geoana, au micro d'Alexandra von Nahmen, de la DW. Selon lui, leur processus d'adhésion pourrait être accéléré, ainsi, ces deux pays de la mer Baltique "amélioreraient leur sécurité, contribueraient à notre sécurité, et en général à la communauté transatlantique".

Encore plus de mobilisation pour aider l'Ukraine

Réticences de la Turquie

Mircea Geoana se dit par ailleurs "convaincu que les alliés trouveront un consensus." Une allusion aux réticences de la Turquie. Ankara reproche à la Suède sa complaisance avec le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, que les autorités turques considèrent comme une organisation terroriste.

Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Otan, dimanche, à Berlin

Or chaque candidat à l'adhésion doit convaincre chacun des trente Etats membres de l'inviter à rejoindre ce cercle fermé : cette invitation doit être prononcée à l'unanimité.

Clause d'assistance mutuelle

L'adhésion à l'Otan est un processus qui prend au moins un an. Une fois invité, il faut entamer des négociations avec les autres membres et les assurer de sa capacité à remplir les "obligations et engagements politiques, juridiques et militaires" liés à l'adhésion. Certains candidats doivent s'engager à respecter un calendrier de réformes.

En attendant de profiter de la protection de l'Alliance atlantique, la Suède et la Finlande sont membres de l'Union européenne et bénéficient à ce titre d'une clause européenne d'assistance mutuelle en cas d'agression.

Caricature de Vladdo : "Haute tension"

Mise en garde de la Russie

Mircea Geoana estime que "le devoir sacré de l'Otan est de s'assurer que les alliés sont protégés. Et, bien sûr, nous devons nous assurer qu'à l'avenir, la Russie aura moins de capacités pour mener ce genre d'actions atroces contre ses voisins.”

Pour rappel, l'un des arguments du Kremlin pour envahir l'Ukraine était le risque d'extension de l'Otan à ses portes. Une adhésion de la Finlande rallongerait d'environ 1.300 kilomètres la frontière entre la Russie et les pays de l'alliance.

La guerre en Ukraine exacerbe les crises en Afrique

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, ne voit d'ailleurs pas d'un bon œil ces nouvelles adhésions qui se profilent à l'Otan. Il qualifie ces décisions de "grave erreur” qui aura des "conséquences [de] portée considérable".