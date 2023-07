Avalanche de promesses au sommet Russie-Afrique

Après deux jours de réunions et de rencontres, le sommet entre la Russie et l'Afrique à Saint-Pétersbourg en Russie prend fin ce vendredi soir (28.07.23). Le sommet a été initié par Vladimir Poutine dans le but de renforcer les liens économiques et diplomatiques avec les pays africains. 49 délégations sur les 54 pays que compte le continent étaient présentes hier et aujourd'hui.

Il faut d'abourd retenir les annonces concernant la coopération militaires: Plus de 40 pays du continent ont maintenant des accords avec Moscou. Sans donner de chiffres précis sur leurs ampleurs, la Russie promet même des livraisons en partie gratuites d'armes et de technologies militaires.

Un mandat d'arrêt international de la CPI court contre Vladimir Poutine Image : Alexei Danichev/REUTERS

Une alliance contre l'Occident

Moscou veut également renforcer ses personnels dans les ambassades et consulats à travers le continent. Vladimir Poutine joue la diplomatie, disant "étudier attentivement" les initiatives africaines pour mettre fin au conflit en Ukraine. De quoi flatter les délégations présentes. Tout cela à un but notamment : former une alliance contre l'Occident. D'ailleurs Vladimir Poutine a parlé d'aider les pays à "se libérer des vestiges du colonialisme".

Pas de quoi tout de même faire disparaitre toutes les inquiétudes. Les chefs d'Etat africains craignent les conséquences économiques de la guerre en Ukraine.

Livraisons gratuites de céréales

"Nous lançons une fois de plus un appel urgent au rétablissement de la paix en Europe", a déclaré le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, à l'occasion du sommet. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi de son côté a insisté sur la relance de l'accord sur les céréales de la mer Noire. Ce dernier a été suspendu la semaine dernière et pourrait entraîner des augmentations de prix. Pour apaiser les inquiétudes, Vladimir Poutine à annoncé des livraisons gratuites de 25 000 à 50 000 tonnes de céréales pour six pays en Afrique, notamment le Burkina Faso, la RDC ou le Mali.

L'accord céréalier en mer Noire a été suspendu la semaine dernière. Image : dpa/Ukrinform/picture alliance

Annoncé aussi vouloir étendre ses relations commerciales et économiques avec le continent. Reste a voir si les engagements seront tenus. Lors du dernier sommet en 2019, le président russe avait déjà promis de doubler le volume d'échange entre la Russie et l'Afrique. Celui-ci avait augmenté seulement de 7% l'an dernier.