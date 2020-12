FIFA "The Best" : Robert Lewandowski sacré joueur de l'année

Hier soir, à Zurich, en Suisse, étaient décernés les trophées "The Best" au cours d'une cérémonie de récompenses organisée par la FIFA. Chez les hommes, le prix du meilleur joueur est allé à Robert Lewandowski.

Des buts et des trophées

Auteur d'une année 2020 impressionnante, au cours de laquelle il a remporté la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne, la Ligue des Champions (tout en finissant meilleur buteur de ces compétitions), sans oublier les Supercoupes d'Allemagne et d'Europe, Robert Lewandowski a logiquement été désigné "The Best" (le meilleur). Une récompense pour l'attaquant polonais, qui a su montrer qu'il faisait partie des plus grands :

"Je suis très content d'avoir remporté ce prix. C'est une performance collective, c'était impressionnant de gagner tous ensemble. C'est un sentiment incroyable que d'être sélectionné aux côtés de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo et que de remporter ce trophée", a déclaré Robert Lewandowski juste après s'être fait remettre le trophée par Gianni Infantino, le président de la FIFA.

Neuer également sacré, pas Flick

Autre joueur du Bayern Munich à avoir été récompensé : Manuel Neuer. A 34 ans, le gardien a réalisé une de ses plus belles saisons sur le plan individuel, tout en sachant qu'il a bien été aidé par ses coéquipiers, d'où ses remerciements à sa "défense".

Manuel Neuer qui ne fait étrangement pas partie de l'équipe-type de l'année. Une équipe dans laquelle on retrouve Robert Lewandowski, ainsi qu'Alphonso Davies, Thiago Alcantara et Joshua Kimmich.

En revanche, malgré ses cinq trophées, Hansi Flick n'a pas été désigné "entraîneur de l'année". Cette récompense est revenue à un autre technicien allemand, Jürgen Klopp, qui a remporté le championnat d'Angleterre avec Liverpool pour la première fois depuis 30 ans.

Bronze et Bouhaddi honorées

Chez les dames, c'est l'Anglaise Lucy Bronze qui a été désignée "meilleur joueuse de l'année". Sarah Bouhaddi a quant à elle été désignée "gardienne de l'année", tandis que le trophée de "meilleure entraîneure" est revenue à Sarina Wiegman, qui dirige les Pays-Bas.