FIFA The Best : Messi au septième ciel

Ce ne pouvait être que lui. Tout juste auréolé de son titre de champion du monde, conquis en décembre dernier, le numéro 10 argentin a logiquement obtenu les faveurs du jury, composé des sélectionneurs, des capitaines des équipes nationales et de journalistes, un panel complété par un vote du public sur internet.

Les Argentins raflent tout

C'est la septième fois de sa carrière que Lionel Messi est élu "meilleur joueur de l'année", la première depuis 2019. Mais cette année, le trophée a un goût particulier :

"Je pense que jusqu'à présent, nous ne comprenons pas vraiment ce que nous avons réalisé et à quel point les gens ont apprécié notre parcours, ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ressentent encore aujourd'hui. Remporter la troisième Coupe du monde pour notre pays a été pour nous quelque chose de vraiment spécial. Cela faisait longtemps qu'on courait après", a concédé Lionel Messi après avoir reçu son trophée. "Personnellement, je ne savais pas si j'allais disputer une autre Coupe du monde par la suite; c'était le seul trophée que je n'avais pas, et c'est le plus important de tous. Et je suis parvenu à couronner ma carrière avec le trophée le plus important du football".

Chez les hommes, l'Argentine a tout raflé puisqu'outre Messi élu meilleur joueur, Emiliano Martinez a été élu meilleur gardien, tandis que Lionel Scaloni a été élu meilleur entraîneur.

Putellas empêche l'hégémonie anglaise

Chez les dames, Alexia Putellas, la star du FC Barcelone, a été élue meilleure joueuse, empêchant ainsi l'Angleterre, qui avait remporté l'Euro de football féminin l'été dernier, de tout rafler. En effet, la sélectionneuse Sarah Wiegmann a été élue coach de l'année, tandis que l'Anglaise Mary Earps a été désignée meilleure gardienne.

L'Espagnole Alexia Putellas, sacrée meilleure joueuse de l'année pour la première fois de sa carrière. Image : Sarah Meyssonnier/REUTERS

Quant au but de l'année, il a été attribué à Marcin Oleksy. Star du football pour amputés, le Polonais avait inscrit un superbe retourné en novembre dernier.

Hommage au roi Pelé

A noter qu'au cours de la soirée, un hommage a été rendu au roi Pelé, décédé le 29 décembre dernier. Un prix spécial a été donnée à la veuve du triple champion du monde, en présence de Cristiano Ronaldo. La star portugaise qui a par ailleurs déclaré que tout hommage "serait forcément petit par rapport à tout ce que Pelé représente pour le football".