FIFA: Des pots-de-vins versés pour l'attribution des Coupes du monde 2018 et 2022

Le scandale qui éclabousse depuis des années la fédération internationale de football a connu un nouvel épisode lundi lorsque le procureur de Brooklyn, Richard Donoghue, a affirmé que les Coupes du monde 2018 et 2022 avaient bien été attribuées de façon litigieuse.

Plusieurs personnalités, membres de la FIFA, ont été pointées du doigt par la justice américaine, qui les accuse d’avoir touché de l’argent en échange de leurs votes.

Jack Warner, toujours au coeur de la tourmente

L'ancien président de la Concacaf qui n’est autre que l’homme au coeur du FIFAgate, a reçu cinq millions de dollars pour voter en faveur de la Russie.

Il est également accusé d'avoir vendu son vote pour l'octroi de la Coupe du monde 2010, attribuée à l'Afrique du Sud.

Rafael Salguero, ancien président de la Fédération guatémaltèque de football et ex-membre du comité exécutif de la Fifa, se serait vu promettre un million de dollars en échange de son soutien à la candidature russe.

Dans le cadre de l'attribution de la Coupe du monde 2022 au Qatar, le document affirme également que plusieurs dirigeants ont reçu des enveloppes pour acheter leurs voix.

Parmi eux, l'ancien président de la Fédération brésilienne de football Ricardo Teixeira et l'ex-président de la Confédération sud-américaine de football Nicolas Leoz, décédé en août 2019.

La Russie répond aux accusations

Si le Qatar n’a pour l’instant pas communiqué sur ces allégations, les autorités russes ont déjà réagi ce mardi et nient en bloc:

"La Russie a reçu de façon tout à fait légale le droit d'organiser la Coupe du monde. Ce n'est pas lié à de quelconques pots-de-vin, nous démentons cela catégoriquement ", a affirmé devant les journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

"La Russie a organisé la meilleure Coupe du monde de football de l'histoire. Nous en sommes fiers", a-t-il ajouté.

Trois nouveaux inculpés

Quelques 45 personnes ont été inculpées à ce jour par la justice américaine dans l'affaire dite du “Fifagate”, qui a mis au jour un vaste système de corruption, qui touchait surtout les fédérations du continent américain.

Hier, trois nouvelles personnes ont été inculpées pour des faits de corruption liés à l’octroi de droits télévisés. Il s’agit de deux anciens cadres de la 21st Century Fox, Hernan Lopez et Carlos Martinez, ainsi que de Gerard Romy qui travaillait pour le conglomerat espagnol Imagina.

La Bundesliga se prépare au huis clos

En Allemagne, le quotidien Bild a révélé que la Ligue allemande de football souhaiterait que la Bundesliga reprenne début mai à huis clos.

Selon le tabloïd, la Ligue aurait fixé à 239 le nombre de personnes autorisées au stade. 126 seraient présentes sur et autour du terrain - et ce en comptant les joueurs, entraîneurs, médecins, diffuseurs TV et ramasseurs de balle.

En tribune, ce seraient 113 personnes qui seraient autorisées : un service de sécurité réduit et quelques journalistes.