FIFA-2018: deux footballeurs africains en lice pour le onze mondial de l'année

L’Egyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mané, tous deux évoluant au club britannique Liverpool FC, sont les seuls footballeurs africains qui apparaissent sur la liste de 55 finalistes.

Les deux footballeurs font partie des 15 attaquants mondiaux présélectionnés, parmi lesquels seront élus 3 attaquants seulement au terme d’un vote qui impliquera 25.000 footballeurs professionnels issus de 65 pays, ce sera le 24 septembre à Londres.

Les effectifs pour chaque poste

Cinq (5) gardiens , vingt (20) défenseurs , quinze (15) milieux de terrain. Les critères de pré-sélections se fondent sur les prestations de chaque footballeur soit dans son club, soit dans sa sélection pendant la saison 2017-2018.

La nouvelle équipe mondiale de l’année sera composée de (3)attaquants, (3)mileux de terrains , (4) défenseurs et (1) gardien de but.

La Ligue des nations

Le Portugal s’est imposé (1-0) lundi à domicile face à l’Italie. Le but portugais a été inscrit par André Silva dans la deuxième periode.

Dans d’autres rencontres, la Suède s’est inclinée (3-2) à domicile face à la Turquie, l’Ecosse a battu (2-0) l’Albanie, le Monténegro a dominé (2-0) à domicile la Lituanie.

La Serbie et la Roumanie ont fait match nul (2-2), l’Andorra et le Kazakistans se sont aussi neutralisés (1-1), Malte et Azerbaidjan ont fait également match nul (1-1).

Dans la Ligue A, l’Espagne joue son 2e match ce soir contre la Croatie Le joueur espagnol Sergio Busquets exprime ses impressions par rapport à la Croatie:

"C'est une très bonne sélection, très équilibrée,elle l’a prouvé lors de la Coupe du monde en Russie. Je pense que les joueurs avaient les mérites pour gagner la finale mais ils n’avaient pas la chance. Au niveau individuel, ils ont de très bons joueurs, avec deux élements moteurs au milieu de terrain comme Ivan Rakitic et Luka Modric".