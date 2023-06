Tabaski entre amis et en famille à Conakry

Thierno Amadou Bah s’est levé tôt pour accomplir ses obligations religieuses. "Des 09 h déjà on était à la mosquée. Il pleuvait mais cela ne nous a pas empêché, on a prié. Ensuite on est revenu en famille égorger les moutons, c’est le rituel de la fête de Tabaski. On a mangé et puis après on s’est retrouvé ici avec les amis", dit Thierno.

‘’Ici’’, avec les amis, chez le jeune Boubacar Barry qui habite le quartier Nongo dans la banlieue nord de Conakry. Une vingtaine de ses amis a répondu à son invitation lancée sur les réseaux sociaux deux jours plutôt. "C’est une retrouvaille entre ami.e.s, entre famille, entre frères. J’ai fait un post sur Facebook pour dire ‘’un barbecue en téléchargement’’. On a décidé de faire une cotisation de 100.000 pour les garçons et gratuitement pour les filles, pour qu’elles nous assistent côté cuisine. On est parti au marché, on a acheté de la viande et les condiments. J’ai appelé une amie qui nous a fait des bissaps et qui nous a envoyé. C’est comme ça."

Après le festin, les invités expriment leur joie comme Mariame Barry. "Nous avons mangé et bu à volonté. Merci beaucoup aux organisateurs. L’année prochaine s’il y a une organisation, je serais de la partie."

Le vivre-ensemble

Parmi les invités des Boubacar, un chrétien. Joseph Farra Tinguiano a pris du plaisir à partager ces moments avec ses amis issue d’une autre confession religieuse.

"Chaque année, moi j’accompagne mes amis musulmans à célébrer la fête. Ça me fait du bien de vivre ce moment fort avec mes collègues musulmans."

En dehors des concessions familiales, la Tabaski se fête aussi en plein air comme à Prima Center, un espace de jeux aménagé pour les tout-petits. Cherif Kadiatou et ses enfants ont passé l’après-midi ici. "Je suis là avec les enfants pour la fête. Ça se passe bien, on est ensemble et on est content."

A Cosa, un endroit traditionnellement chaud de la banlieue de Conakry, dans le quartier Bantounka, Mamadou Sadio Balde a fêté seul. Il en a profité pour se reposer.

"Aujourd’hui je suis-là, je garde la maison, vous savez qu’en Afrique la famille appartient à la famille. Ma femme et les enfants sont partis chez leurs grand-mère dans un autre quartier qu’on appelle Kissosso. C’est repausant, mais ce n’est pas habituel."