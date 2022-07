Ferdinand Omanyala, le sprinteur venu du Kenya

C'est ce vendredi (15.07.) que débute la 18ème édition des championnats du monde d'athlétisme. Une compétition qui a lieu pour la première fois de l'histoire à Eugene, aux Etats-Unis. A cause d'un visa qui tardait à arriver, Ferdinand Omanyala avait abandonné l'idée de s'y rendre. Mais le précieux sésame a fini par arriver, et le sprinteur va pouvoir aller défendre les couleurs de son pays sur l'épreuve reine.

L'homme le plus rapide d'Afrique

Il faut dire qu'au vu de la saison qu'il réalise, un 100m sans Ferdinand Omanyala aurait fait tâche. Premier athlète africain à atteindre les demi-finales de la discipline aux JO, Omanyala est également recordman de la distance sur le continent, avec un chronomètre de 9.77 établi en août 2021, faisant de lui le septième homme le plus rapide de tous les temps.

Ferdinand Omanyala et son rival Akani Simbine, dont il a battu le record

D'origine luyia, le deuxième groupe ethnique du pays, Ferdinand Omanyala n'a pas toujours fait du sprint. A la base, le natif de Nairobi était rugbyman, et c'est sans aucun problème qu'il a pu s'adapter à son nouveau sport :

"Avant, je faisais du rugby. Je jouais ailier sur le terrain. J'étais très rapide, donc la transition n'a pas été compliquée. Et je suis rapidement tombé amoureux du sprint."

Exister au royaume du fond et du demi-fond

Ce qui a été plus compliqué en revanche, c'est d'exister dans un pays qui ne jure presqu'uniquement que par le 1500, le 3000m steeple, le 5000m et le marathon et où les héros s'appellent David Rudisha, Vivian Cheruyiot et bien sûr, Eliud Kipchoge :

"Grandir dans un pays qui n'a que des coureurs de fond et de demi-fond, c'était un véritable défi pour moi. Personne ne pensait qu'un sprinteur pourrait atteindre un si bon niveau. Avant, les sprinteurs se rendaient aux compétitions internationales et se faisaient éliminer lors des séries. Avant, les sprinteurs étaient vus comme une blague. Mais les choses ont changé avec le temps. Au Kenya, le sprint est désormais vu d'un autre oeil."

Un contre-la-montre pour arriver aux séries

Cinq ans après sa suspension de 14 mois pour dopage après avoir été contrôlé à la bétaméthasone, un corticoïde, Ferdinand Omanyala est aujourd'hui l'une des attractions du 100m. En principe, le Kenyan devrait arriver à temps pour disputer les séries, et espérer se qualifier pour la finale du 100m, qui aura lieu dimanche très tôt dans la matinée, à partir de 02h50 en temps universel