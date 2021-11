Les femmes et les filles représentent près de la moitié de la population totale du monde, pourtant elles sont bien moins représentées dans la politique et l'économie et subissent encore de grandes inégalités.

Les inégalités restent grandes entre les hommes et les femmes à travers le monde, même dans les pays développés. Inégalités de salaire, écarts entre les salaires à niveau de qualification égal, exposition aux violences conjugales ou encore répartition des tâches au sein du foyer... La femme de 2017 n'est pas encore au bout de ses peines, et ce malgré les quotas de représentativité et une journée dédiée aux droits des femmes, le 8 mars de chaque année.