Felix Brych met un terme à sa carrière internationale

L’officiel allemand a sifflé de grands matches dans sa carrière. On peut notamment parler de finale de l'Europa League en 2014, la finale de la Ligue des champions en 2017, ou encore récemment la demi-finale de l’Euro la semaine dernière entre l’Italie et l’Espagne. S’il a pu officier cinq matches de l’Euro 2020, Felix Brych a néanmoins été décrié lors du huitième de finale entre la Belgique et le Portugal. On lui reprochait de n’avoir pas sanctionné les dérapages des joueurs portugais.



Mais Brych se dit satisfait du travail abattu : "Lors de l’Euro, j’ai été extrêmement concentré pendant des semaines. Maintenant, ma carrière est parfaite" estime l’arbitre cité par Kicker, magazine allemand consacré au football. Mais, à 45 ans, Brych affirme qu'il n’a plus la motivation nécessaire pour poursuivre sa carrière sur le plan international. "C’est pourquoi j’ai décidé de ne pas officier lors d’une autre compétition majeure et de mettre fin à ma carrière internationale à la fin de l’année." Le meilleur arbitre allemand manquera donc la Coupe du monde 2022 au Qatar.

