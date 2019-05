FC Bayern Munich : Franck Ribéry tire sa révérence

273 matchs, 86 buts et 120 passes décisives : c'est peu dire que Franck Ribéry a marqué la Bundesliga et le football allemand de son empreinte. Le week-end dernier, il est même devenu le seul joueur à avoir remporté neuf titres de champion d'Allemagne, dépassant des légendes comme Oliver Kahn, Mehmet Scholl, Philipp Lahm ou encore Bastian Schweinsteiger. Durant douze saisons, la vie de Ribery aura été rythmée par les trophées. Mais s'il ne devait retenir qu'une année, ce serait celle-ci :

"Notre meilleure saison, c'est clairement 2013. Ce que nous avons réalisé pour le club, ainsi que pour les fans... L'année d'avant, c'était vraiment compliqué : nous avons perdu la finale de la Ligue des Champions à domicile contre Chelsea, nous avons fini deuxièmes de Bundesliga, on a également perdu en finale de Coupe. C'était horrible. Et un an plus tard, on remporte la Ligue des Champions, le Mondial des Clubs, ainsi que la Supercoupe d'Europe contre Chelsea. C'était génial."

Franck Ribéry et les supporters du Bayern Munich après la victoire en Supercoupe d'Europe.

Après ce quintuplé, le niveau de Ribery n'a plus jamais été le même. Mais qu'importe : il avait déjà conquis les fans. Qui l'ont toujours soutenu, quelles que soient ses frasques. Au sein du club, il a pu compter sur des soutiens forts, comme l'entraîneur Jupp Heynckes ou encore Uli Hoeness, le président.

Robbery, un sacré duo

Si l'ailier gauche a marqué l'histoire du Bayern, il n'est pas le seul. En effet, difficile de ne pas parler d'Arjen Robben, son alter ego sur l'aile droite de l'attaque bavaroise, qui quittera le club en même temps que Ribéry. Arrivé en 2009, le Néerlandais s'est tout de suite imposé au Bayern, et le duo que les deux hommes ont formé, appelé "Robbery", a terrorisé les défenses à travers toute l'Allemagne et l'Europe.

"Entre Robben et moi, ça a tout de suite fonctionné. Trois jours après son arrivée, nous étions alignés face à Wolfsburg et nous avons gagné. Robben, quel joueur incroyable. C'est quelqu'un qui a connu beaucoup de grands clubs dans sa carrière. Nous avons tout gagné ensemble. Arjen, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, tous les jours. Un vrai pro. C'est un super exemple pour les jeunes. C'est inoubliable ce que nous avons réalisé ensemble. On nous appelle "Robbery", et c'est super."

Pendant dix ans, le duo "Robbery" aura fait mal à toute l'Europe.

Samedi prochain, Franck Ribéry aura l'occasion d'aller remporter un 23ème trophée avec le Bayern Munich. Ensuite, il ira jouer ailleurs. Une chose est sûre, cependant : une fois l'heure de la retraite arrivée, Ribéry reviendra à Munich, là où il se sent vraiment chez lui.