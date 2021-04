Expulsions de migrants de l'Algérie vers le Niger, MSF tire la sonnette d'alarme

Des hommes, des femmes et des enfants abandonnés dans le désert à la frontière entre l’Algérie et le Niger. C’est sur cette situation que Médecins sans frontière attire l’attention. Selon l’organisation, Alger continue d'expulser de force, sans procédure judiciaire préalable, les migrants qu'il ne souhaite pas avoir sur son territoire.

Cette année, 4 370 migrants ont été amenés d'Algérie au Niger sous la contrainte. Alors qu’en 2019 ils étaient quelques 29.888 déportés selon MSF, en 2020 un peu plus de 23.000 migrants sont arrivés dans la petite ville d'Assamaka, située dans le désert à la frontière entre l'Algérie et le Niger. Un nombre qui reste élevé compte tenu du fait que la frontière a été officiellement fermée depuis mars 2020 en raison de la pandémie. Parmi les personnes expulsées figuraient des blessés, des femmes enceintes et des personnes qui vivaient en Algérie depuis des années et y construisaient leurs moyens de subsistance.

Nour El Houda Nafti (porte-parole pour le Sahel de MSF)

Des témoignages, révèlent des cas de violence, y compris de torture. Les migrants racontent également comment ils ont été arrêtés par la police, détenus pendant des jours, des semaines ou des mois et finalement forcés par les gardes de sécurité algériens à monter dans des bus ou des camions qui les ont emmenés au milieu du désert entre l'Algérie et Niger où ils ont été abandonnés souvent la nuit.

Médécins sans frontière qui attire l’attention sur cette situation des migrants leur apporte assistance.