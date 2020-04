Existe-t-il déjà un médicament contre le coronavirus ?

Peut-être qu’il ne sera pas nécessaire de trouver un nouveau médicament contre le Covid 19, car il est possible que les substances actives existantes soient utiles.

L'avantage du processus dit de "reconversion" est évident, car non seulement il est moins coûteux de réutiliser des médicaments déjà approuvés ou développés, mais surtout il est beaucoup plus rapide car les longues phases d'essais cliniques peuvent être raccourcies.

Bien qu'au moins 68 projets de vaccins aient été lancés dans le monde entier, l'association pharmaceutique allemande VfA, estime que même si un vaccin approprié est trouvé en 2020, il est peu probable que des vaccinations de masse soient effectuées, même en Allemagne, cette année. Par conséquent, les seules alternatives sont soit un isolement supplémentaire pendant des mois, soit un traitement avec des substances actives déjà existantes ou développées.

Quelle que soit la substance active ou le médicament qui est finalement le plus efficace contre le nouveau coronavirus, Il faut tout d'abord attendre les tests nécessaires et les décisions des autorités compétentes en matière de drogues.

Tous les experts mettent en garde de toute urgence contre les effets secondaires possibles, surtout en cas d'automédication sans consulter un médecin.

Alors, attendez et ne vous contentez pas d'avaler n'importe quel médicament par peur !

L’entreprise allemande de sciences de la vie Yumab mène des recherches sur le développement d'anticorps humains et tente ainsi de mettre au point des médicaments contre le Covid-19.

Trois différents groupes de médicaments

Actuellement, trois groupes de médicaments sont testés pour leur efficacité contre le nouveau coronavirus SRAS-CoV-2 :

Les médicaments antiviraux sont conçus pour bloquer la reproduction des virus ou les empêcher de pénétrer dans les cellules pulmonaires. Les médicaments antiviraux ont été développés, par exemple, pour la grippe, pour l'hépatite C, mais aussi pour le VIH, Ebola et surtout pour les deux maladies SRAS ou MERS, qui sont également causées par les coronavirus. Des médicaments antipaludiques bien connus, dont l'efficacité contre les virus n'a été découverte que récemment, sont également en cours de test.

Les immunomodulateurs sont conçus pour limiter les réactions de défense de l'organisme de manière à ce que le système immunitaire ne réagisse pas de manière excessive et ne cause pas de dommages supplémentaires à l'organisme mettant ainsi la vie en danger. Ces modulateurs immunitaires ont été développés, par exemple, pour le traitement de l'arthrite ou des maladies inflammatoires de l'intestin.

Les médicaments destinés à protéger les poumons sont conçus pour éviter que les poumons ne fournissent pas suffisamment d'oxygène au sang. Ces médicaments ont été développés, par exemple, pour traiter la fibrose pulmonaire idiopathique, souvent mortelle. Au cours de cette maladie, la prolifération anormale du tissu conjonctif entre les alvéoles et les vaisseaux sanguins environnants entraîne une rigidification des poumons. La respiration devient superficielle et rapide avec comme conséquences, l’essoufflement et la toux sèche.

Principes actifs contre le SRAS, le MERS, l'Ebola, la grippe

La chose la plus évidente à faire est bien sûre de redonner des médicaments antiviraux qui ont déjà fonctionné contre d'autres coronavirus. Après tout, le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SEM) sont tous deux causés par des coronavirus. Et le nouvel agent pathogène SRAS-CoV-2 est considéré comme une variante de l'agent pathogène du SRAS de 2002.

En laboratoire, la substance active, Remdesivir, développée à l'origine pour lutter contre les infections à virus Ebola, était également efficace contre les coronavirus SRAS et MERS. Cependant, le Remdesivir, développé par la société pharmaceutique américaine Gilead Sciences, n'a encore été officiellement approuvé dans aucun pays du monde. Des essais cliniques avec le Remdesivir sont actuellement en cours aux États-Unis, mais aussi en Chine.

Le favipiravir est l'un des traitements contre le Covid-19 au Japon.

Le médicament antigrippal japonais Avigan, qui contient le principe actif favilavir, approuvé au Japon depuis 2014 et désormais également approuvé en Chine, fait l'objet d'un véritable emballement médiatique dans le monde entier. Il a été développé par la division pharmaceutique de Fujifilm Holding au Japon. Ce médicament antiviral est en fait utilisé contre la grippe car il inhibe l'ARN polymérase virale et, comme le Remdesivir, il agirait contre divers virus à ARN.

En 2014, il a été utilisé avec succès contre Ebola. En 2016, le gouvernement japonais a fourni du favipiravir à la Guinée comme aide d'urgence pour combattre l'épidémie d'Ebola. Selon le gouvernement chinois, des études cliniques prometteuses avec l’Avigan devraient également être disponibles à Wuhan en Chine, la région d’où est partie le nouveau coronavirus.

Cela a provoqué une véritable ruée vers l’Avigan, d'abord en Asie et maintenant dans le monde entier. Le virologue allemand, Christian Drosten, de l'hôpital de la Charité de Berlin, a qualifié ce médicament de "prometteur" après quelques tests en Italie. Par précaution, le Japon a caché deux millions de paquets d'Avigan. D'autres pays comme l'Indonésie, qui compte environ 270 millions d'habitants, mais probablement aussi l'Allemagne, ont déjà commandé des millions de boîtes de comprimés, bien que les tests proprement dits soient loin d'être terminés.

Principes actifs contre le paludisme

Le célèbre médicament contre la malaria, Resochin, a également fait grand bruit ces dernières semaines. Son principe actif, la chloroquine, était autrefois utilisé comme prophylaxie du paludisme. Cependant, ces dernières années, elle n'a été que rarement prescrite. Lors de tests effectués à Marseille, la substance active chloroquine aurait montré dans des cultures cellulaires qu'elle inhibe la prolifération du nouveau coronavirus, ce qui réduit la charge virale des patients dont la maladie progresse plus gravement. Le principe actif peut donc également être utilisé de manière antivirale, selon les médecins.

Jusqu'à présent, cependant, le médicament Resochin de Bayer, qui a été développé dans les années 1930, n'est fabriqué que sur un seul site au Pakistan. L'entreprise pharmaceutique et chimique allemande veut maintenant créer des installations de production pour la chloroquine en Europe le plus rapidement possible et en faire don aux gouvernements gratuitement. Le ministre allemand de la santé, Jens Spahn, a déjà réservé "d’importantes quantités" de ce médicament.

Médicament utilisé contre le coronavirus en France.

D'autres médicaments contre le paludisme contenant la même substance active, l'hydroxychloroquine, sont également en cours d'essai. Novartis et Sanofi prévoient également de mettre à disposition des millions de doses pour soigner les gens dans le monde entier si les autorités pharmaceutiques apportent une décision positive.

Cependant, des virologues tels que Christian Drosten, de l'hôpital de la Charité à Berlin , ont exprimé des inquiétudes quant à la conduite et la validité de l'étude à Marseille.

Des inquiétudes ont également été exprimées par le ministère américain de la Santé et des services sociaux après que le président américain Donald Trump s’est prononcé en faveur de l'utilisation de la chloroquine dans le traitement des patients atteints du Covid-19.

Principes actifs contre le VIH, le cancer, la sclérose en plaques, l'asthme, etc

De grands espoirs sont également attachés à un médicament contre le VIH avec la combinaison des substances actives Lopinavir/Ritonavir. Le médicament correspondant, Kaletra de la société pharmaceutique américaine AbbVie, a déjà été utilisé à titre d'essai comme médicament Covid-19 en Chine, en Thaïlande et à Singapour. Toutefois, les résultats ne sont pas concluants et d'autres études doivent suivre.

Selon l'Association des entreprises pharmaceutiques basées sur la recherche, divers anticorps et immunothérapies sont également testés pour leur efficacité contre le nouveau coronavirus. Parmi les substances actives déjà approuvées ou expérimentales, figurent l'anticorps Leronlimab de CytoDyn, développé à l'origine contre le VIH et le cancer du sein triplement négatif ; deux anticorps de Regeneron, développés à l'origine contre les MERS ; et la substance active Brilacidin d'Innovation Pharmaceuticals, qui était en fait destinée au traitement des maladies intestinales inflammatoires et des inflammations de la muqueuse buccale.

En outre, un grand nombre de principes actifs sont en cours de développement ou déjà approuvés pour le traitement de la grippe, de la sclérose en plaques (SEP), du cancer du sein, de l'arthrite, de l'asthme, de l'inflammation du pancréas et de l'hépatite. Leur efficacité contre le SRAS-CoV-2 est également testée.

En Chine, par exemple, le fingolimod, médicament contre la sclérose en plaques de Novartis, et le bevacizumab, médicament contre le cancer, sont utilisés chez les patients atteints du Covid-19 ayant des problèmes pulmonaires aigus. L'anticorps tocilizumab de Roche, qui est couramment utilisé dans la polyarthrite rhumatoïde et d'autres formes d'arthrite, est également censé aider à traiter les lésions pulmonaires causées par l'agent CoV-2 du SRAS.

Un consortium allemand dirigé par le Centre allemand des primates à Göttingen prévoit également des essais cliniques avec le principe actif mésilate de camostat. Ce principe actif, qui est approuvé au Japon pour le traitement de la pancréatite, inhibe une enzyme dans les cellules pulmonaires qui est essentiel pour la pénétration du virus CoV-2 du SRAS.

Des cartons de médicaments á destination de l'Iran.

Lutte commune contre le SRAS-CoV-2

Afin de clarifier le plus rapidement possible l’efficacité des médicaments existants, l'Agence européenne des médicaments (EMA), a lancé un appel aux entreprises et aux instituts de recherche pour qu'ils mènent, si possible conjointement, des études multinationales coordonnées sur les patients pour leurs médicaments.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS), a également annoncé récemment, une étude à grande échelle. Dans cette étude, appelée SOLIDARITÉ, quatre médicaments doivent être testés dans plusieurs pays pour leur efficacité contre le nouveau coronavirus. Malgré toute la concurrence, de nombreuses entreprises pharmaceutiques de premier plan ont uni leurs forces pour développer de nouveaux médicaments thérapeutiques (ainsi que des vaccins et des diagnostics) contre le Covid-19. Dans un premier temps, ils ont l'intention de mettre à disposition leurs propres collections de molécules pour lesquelles certaines données sur la sécurité et le mode d'action sont déjà disponibles. Pour les molécules considérées comme prometteuses, l'expérimentation animale commencera alors dans les deux mois.