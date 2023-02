Xavi Alonso et le Bayer Leverkusen chutent à domicile

Le Bayer Leverkusen était pourtant bien parti dès la reprise pour s’adjuger la victoire à domicile malgré un but encaissé, dès la 10ème minute, à la suite d’une faute d’appréciation de son gardien Lukás Hradecký qui profite à Brel Embolo.



Dans une BayerArena surchauffée par près de 28.000 spectateurs, l'international français Moussa Diaby, encore virevoltant, permet à Leverkusen de revenir dans le match dès le retour des vestiaires à la 47ème.



Les Poulains de Xavi Alonso parviennent même à doubler la mise grâce à un incroyable Florian Wirtz qui, d’un joli passement de jambe, se débarrasse de quatre défenseurs Monégasques avant de loger le ballon au fond des filets.

Moussa Diaby et Jeremie Frimpong, deux pièces indissociables au dispositif tactique de Leverkusen Image : Wunderl/BEAUTIFUL SPORTS/picture alliance

Mais alors que les carottes semblaient définitivement cuites pour les visiteurs, le pied gauche assassin du Sénégalais Krépin Diatta surgit et fusille Lukás Hradecký remettant les pendules à l’heure à la 60ème.



A deux partout, contre toute attente, les coéquipiers de Brel Embolo assiègent le camp adverse et parviennent à corser l’addition dans les arrêts de jeu grâce à Axel Disasi. Le capitaine des Monégasques reprend victorieusement une frappe de 25 mètres et crucifie le goal de Leverkusen à la 92ème minute.

L'AS Monaco s'impose sur le fil face à un Bayer Leverkusen qui a très souvent confondu vitesse et précipitation dans ses nombreuses accélérations.

Des erreurs techniques que les coéquipiers du Burkinabè Edmond Tapsoba doivent corriger avant le match retour au stade Louis II, dans deux semaines.

L'Union Berlin accroche l'Ajax

L'Union Berlin, l’autre club allemand engagé dans la compétition, n’aura besoin que d’un seul but de différence au match retour à Berlin pour passer à l’étape suivante.

Les Berlinois, deuxième de la Bundesliga, sont allés tenir en échec l’Ajax d’Amsterdam (0-0).

Le club de Köpenick a même failli l’emporter grâce à un but de Morten Thorsby. Mais l'arbitre a refusé de le reconnaître en raison d'une faute de main.

La joie des joueurs de l'Union Berlin Image : Annegret Hilse/REUTERS

Autres résultats

Barcelone et Manchester United se sont séparés par 2 buts partout. Tous les buts ont été marqués en seconde période. Match nul également entre Juventus Turin et Nantes (1-1).

Les Epagnols du FC Seville ont, eux, largement dominé les Neerlandais du PSV Eindhoven (3-0).

Rennes s’est incliné face au club ukrainien du Schaktar Donezk (2-1).

C'est le Camerounais Toko Ekambi qui a marqué pour le Stade Rennais. Salzburg s'impose à domicile face à l'AS Rom (1-0).

Enfin, le Sporting Lissabon a été tenu en échec par les Danois du FC Midtjylland.