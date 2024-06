UE : les centristes en tête, l'extrême droite renforcée

Après quatre jours de vote, les résultats des élections européennes 2024 sont tombés.

La grande coalition centriste, composée actuellement des conservateurs (PPE), des sociaux-démocrates et des libéraux, dispose de nouveau d'une majorité avec plus de 400 sièges sur les 720 que compte le Parlement européen. Mais ce qui fait la Une des médias ce matin, c'est la percée de l'extrême droite dans plusieurs pays. Elle est arrivée en tête en Italie et en Autriche, en deuxième position en Allemagne. Les partis nationalistes ou souverainistes rassemblent désormais un quart des sièges de l’Hémicycle européen.

Claque pour Olaf Scholz

Malgré les scnadales, l'AfD arrive en seconde position en Allemagne, devant les partis de la coalition au pouvoir Image : Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

En Allemagne, malgré de récents scandales, l'AfD termine en deuxième position avec 15,9% des voix, loin derrière les conservateurs de la CDU/CSU mais devant les partis de la coalition au pouvoir au premier rang desquels le SPD du chancelier allemand Olaf Scholz. Dans les anciennes régions de l'Allemagne de l'est, l'Alternative pour l'Allemagne arrive même en tête.

Tino Chruppala, co-président de l'AfD, s'en réjouit : "Quand on est deuxième, quand on est la deuxième force devant le SPD, le parti de la chancellerie, devant les Verts et devant la gauche, je pense qu'on ne peut que être satisfait. Donc je suis satisfait, les électeurs ont choisi notre programme, nos contenus et ils voient enfin qu'il faut une alternative dans ce pays".

Séismme politique en France

Le président français Emmanuel Macron a été sanctionné par les électeurs français. Sa candidate n'a réuni qu'environ 15% des voix. Image : Stephane Lemouton/Bestimage/IMAGO

En France, le Rassemblement national, mené par Jordan Bardella, a dominé le scrutin, loin devant le parti Renaissance du président Macron qui s'est exprimé rapidement après l'annonce des premiers résultats. "Le principal enseignement est clair, ce n'est pas un bon résultat pour les partis qui défendent l'Europe dont celui de la majorité présidentielle" a estimé le chef de l'Etat qui dans la foulée a annoncé la dissolution de l'Asemblée nationale et l'organisation d'élections législatives anticipées le 30 juin puis le 7 juillet. La France a "besoin d'une majorité claire pour agir dans la sérénité et la concorde" a-t-il déclaré.

Un choix risqué cependant car le camp présidentiel pourrait être contraint à cohabiter en cas de victoire du Rassemblement national.

Le RN a annoncé lundi matin (10.6.2024) que son leader, Jordan Bardella, serait candidat au poste de Premier ministre.

Victoire de Meloni en Italie

Dans les autres pays européens, en Italie, Fratelli d'Italia, le parti post-fasciste de Giorgia Meloni, la cheffe de gouvernement italien arrive en tête. En Autriche, c'est aussi l'extrême droite qui arrive en tête avec le FPÖ. En Pologne, c'est le parti centriste pro-européen du Premier ministre Donald Tusk qui décroche la première place mais le parti nationaliste populiste Droit et Justice (PiS) conserve un score élevé. Enfin, le parti d'extrême droite de Geert Wilders aux Pays-Bas sort lui aussi renforcé de ce scrutin.