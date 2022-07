Euro féminin 2022 : l'Allemagne file en finale

Le rêve de l'équipe féminine de France d'atteindre la finale pour la première fois s'est estompé ! "Les Allemandes n'ont pas été aussi redoutables qu'on se l'imaginait", a d'abord réagi à chaud la capitaine des joueuses de la France Wendy Renard malgré une bonne entame allemande. Menées au score (1-0, 40e) suite au but d'Alexandra Popp, les Bleues ont vite réagi avant la pause (1-1, 45e). Jusque-là, les joueuses françaises y croyaient encore.

Les Bleues moins efficaces

Durant la seconde période, l'équipe de France n'a pas pu résister aux assauts des Allemandes après avoir égalisé. Les Bleues ont fini par ailleurs par encaisser le deuxième but inscrit à nouveau par l'attaquante Alexandra Popp (2-1, 76e). Delphine Cascarino estime pour sa part qu'elle et ses coéquipières n'ont tout simplement pas été à la hauteur de l'événement : "Les Allemandes ont été plus efficaces que nous",a-t-elle dit.

Popp, buteuse hors-paire

Grâce à son doublé d'hier soir, l'attaquante allemande Alexandra Popp totalise 6 buts en cinq matchs de l'Euro. Elle a surtout battu un record pour avoir marqué dans chaque match de cette compétition. Sa coéquipière Lena Oberdorf lui fait des éloges :

"Je n'ai jamais vu une attaquante courir autant en défendre et marquer des buts." a-t-elle fait savoir. "Alexandra Popp est tellement importante pour nous et sommes heureuses de l'avoir à notre équipe, elle est notre leader et nous avons besoin d'elle", dit-elle pour conclure. L'Allemagne affrontera l'Angleterre en finale de cet Euro féminin dimanche au stade de Wembley.