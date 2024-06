L'Allemagne face au Danemark en 8e de finale

La Mannschaft est invaincue dans ses cinq derniers matchs : 3 victoires et 2 nuls. Avec un paquet de 8 buts inscrits contre deux encaissés dans ses trois matchs de cet Euro, l'Allemagne montre sa solidité défensive et son efficacité offensive.

Danemark est un adversaire solide

Le Danemark a certes terminé en deuxième position dans leur groupe C mais il est capable d'apporter des ennuis à son adversaire.

Les Danois sont également invaincus dans leurs 5 derniers matchs : 2 victoires et 3 nuls. Et le défenseur allemand Nico Schlotterbeck estime que le match contre les Suisses leur a justement servi de leçon :

"Je pense que la Suisse, par exemple, n'a pas si mal fait contre nous. Ils étaient très agressifs, nous pressaient très haut. Mais en seconde période nous les avons maitrisés.Si nous pouvons trouver plus de solutions comme nous l'avons fait contre la Suisse, ce sera alors un très bon match. Et puis le but dans un match à élimination directe est toujours de marquer plus que son adversaire", a-t-il expliqué.

Les dernières confrontations

L'Allemagne et le Danemark se sont affrontés dans le passé à cinq reprises. Chacune de ces deux nations a remporté la victoire une seule fois et les deux se sont neutralisées à trois reprises, aucun avantage psychologique donc avant le match de ce samedi.