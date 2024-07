Euro 2024 : l'Allemagne affrontera l'Espagne en quarts

Menée 1-0 suite à un but contre son camp de Robin Le Normand à la 18è minute de jeu, la Roja s'est réveillé grâce à l'impulsion de ses jeunes pousses, Nico Williams et Lamine Yamal. Respectivement âgés de 21 et 16 ans, les deux ailiers ont sonné la révolte du côté de l'Espagne, qui a fini par s'imposer 4-1.

Un but et une passe décisive pour Nico Williams face à la Géorgie : l'un des hommes forts de la Roja Image : Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

Les Géorgiens fiers de leur équipe

Malgré sa lourde défaite, la Géorgie a de quoi être fière. Pour sa première participation à l'Euro, l'équipe dirigée par l'ancien joueur du Bayern Munich Willy Sagnol aura offert de belles prestations, notamment face à la Turquie et au Portugal. En tous cas, le buteur Georges Mikautadze, un des fers de lance de cette équipe géorgienne, en gardera de bons souvenirs :

"C'est magnifique. Je pense que nous serons des héros, au vu de ce que chacun d'entre nous a montré au cours de cet Euro. Je tiens à féliciter tous les joueurs, le staff, le coach Willy Sagnol. Sans oublier les supporters venus nous encourager, sans oublier ceux qui n'ont pas pu venir en Allemagne et qui nous ont encouragé depuis la Géorgie", a déclaré celui qui a trouvé le chemin des filets à trois reprises durant cet Euro.

La Géorgie aura été l'un des vents de fraîcheur dans cet Euro Image : Anna Szilagyi/EPA

La Mannschaft souffre mais passe

En quarts de finale, l'Espagne affrontera l'Allemagne. La Mannschaft s'en est difficilement sortie samedi soir à Dortmund, face à une très bonne équipe du Danemark.

Une rencontre où il y a eu de tout : des buts refusés, des interventions controversées de la VAR, un pénalty... Sans oublier l'orage et les pluies diluviennes qui ont contraint l'arbitre d'arrêter temporairement la rencontre.

Au final, l'Allemagne a fini par s'imposer 2-0 grâce à Kai Havertz et Jamal Musiala. Les choses deviennent de plus en plus sérieuses, ce qui n'est pas pour déplaire à Julian Nagelsmann :

"Nous n'avons pas plus de pression que d'habitude. Je pense que les attentes des supporters nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes. Tout le monde au sein de l'équipe essaye de gagner le moindre match", a déclaré le sélectionneur à l'issue de la qualification.

"J'ai dit à mes joueurs que c'était un privilège que de jouer des matchs sous pressions. Maintenant, nous voulons tout faire pour continuer à aller de l'avant dans ce tournoi."

Allemagne-Espagne, ce sera vendredi soir à Stuttgart, à partir de 16h en temps universel.

Bellingham et Kane sauvent l'Angleterre

Incapable de déployer son football malgré une pléiade de stars, l'Angleterre a même vu la Slovaquie ouvrir le score par l'intermédiaire d'Ivan Schranz à la 25è minute de jeu. Et comme d'habitude avec les Three Lions, le salut est venu de Jude Bellingham, qui a égalisé d'un sublime retourné au bout du temps additionnel. Derrière, en prolongations, c'est Harry Kane qui a mis les siens devant d'une tête de très près.

Jude Bellingham aime Gelsenkirchen : comme face à la Serbie, le milieu de terrain anglais a trouvé la faille Image : Kai Pfaffenbach/REUTERS

Score final 2-1 pour l'Angleterre, qui une fois de plus a gagné sans briller. Le défenseur Ezri Konsa promet néanmoins que ses coéquipiers et lui montreront un meilleur visage la prochaine fois :

"Nous savons que nous n'avons pas joué notre meilleur football, mais cela montre que le meilleur est encore à venir. Même si nous n'avons pas bien joué, nous avons été capables de faire un résultat. La semaine prochaine, ce sera encore plus difficile, nous allons nous préparer en conséquence et je suis convaincu que nous jouerons mieux", a assuré le défenseur d'Aston Villa.

La Suisse maîtrise l'Italie

En quarts, l'Angleterre affrontera une équipe de Suisse qui a réalisé une très jolie performance samedi après-midi à Berlin : une victoire 2-0 totalement maîtrisée face à une équipe d'Italie incapable de justifier son statut de championne d'Europe en titre. Une maîtrise qui a plu au sélectionneur Murat Yakin :

"Le plus important, c'est que nous ayons gagné un match décisif. Nous avons réussi à mettre en pratique ce que nous avions préparé. Nous avons montré un très grand esprit d'équipe. Je retiens la manière dont nous avons gagné. Nous avons dominé notre adversaire et marqué au bon moment, ce qui nous a permis de gérer tranquillement le reste de la rencontre", a déclaré Yakin en conférence de presse.

En 2021, la Suisse avait sorti la France en huitièmes. Cette fois-ci, c'est l'Italie qui a été sanctionnée par la Nati Image : Annegret Hilse/REUTERS

"Savourons ce que nous avons accompli. Nous avons obtenu de bons résultats sur le terrain, cela n'est pas dû au hasard. Ce sera important pour les rencontres à venir."

La Suisse affrontera donc l'Angleterre en quarts de finale. Ce sera samedi prochain à Düsseldorf, à partir de 16h en temps universel.