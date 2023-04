Euro 2024 : une Mannschaft à la recherche de régularité

A un peu plus d'un an de l'Euro 2024 de football masculin, l'Allemagne doit se mettre à réaliser des performances constantes, estime Danny Röhl, un des adjoints du sélectionneur Hansi Flick.

Trois échecs de suite en compétition internationale. Une élimination au premier tour lors du dernier Mondial, qui s'est joué au Qatar : ces dernières années, l'équipe d'Allemagne, quatre fois championne du monde et trois fois championne d'Europe, n'est que l'ombre d'elle-même.

Le Maroc, une équipe consciente de ce qu'elle est

Habituellement favorite dans les tournois dans lesquelles elle participe, la Mannschaft déçoit forcément quand elle tombe de haut. C'est du moins l'avis de Danny Röhl. L'un des adjoints du sélectionneur Hansi Flick estime qu'avant de penser à un quelconque succès, il faut d'abord être en mesure de comprendre dans quelle situation une nation se trouve, et quels sont les choix qui s'offrent à elle.

L'Allemagne n'a plus franchi le premier tour d'un Mondial depuis son succès en 2014. Image : Markus Gilliar/GES/picture alliance

Röhl loue d'ailleurs le parcours du Maroc au cours du dernier Mondial. Selon lui, les Lions de l'Atlas sont parvenus à se hisser en demi-finales parce qu'ils avaient pleinement conscience de leurs capacités :

"En ce qui concerne les bases, on a vu ce qu'une équipe comme le Maroc a accompli avec ses propres moyens. A la différence du Maroc, l'Allemagne n'est jamais vue comme un outsider. En tant qu'outsider, on peut toujours susciter plus d'euphorie qu'une équipe favorite", pense celui qui est notamment passé par le RB Leipzig, Southampton ou encore le Bayern Munich.

Le Maroc est devenu la première nation africaine à se hisser en demi-finales d'un Mondial. Image : Tom Weller/dpa/picture alliance

Une génération qui a besoin d'un cadre

A l'heure actuelle, la jeune génération allemande n'est pas considérée comme des plus talentueuses, notamment si on la compare avec son homologue francaise, par exemple. Il y a néanmoins de la qualité dans les rangs allemands, avec notamment des jeunes joueurs comme Jamal Musiala du Bayern Munich, ou encore Florian Wirtz du Bayer Leverkusen.

L'avenir de la sélection allemande passera (entre autres) par Jamal Musiala et Florian Wirtz Image : Jürgen Fromme/augenklick/picture alliance

Mais seul, le talent ne suffit pas. Pour Danny Röhl, il faut savoir mettre ces joueurs d'avenir dans les meilleures conditions possibles :

"Nous avons de nombreux joueurs qui ont un grand potentiel, mais nous n'arrivons pas encore à faire en sorte que chacun d'entre eux exploite ce potentiel de manière constante. Ce qui fait que nos performances sont irrégulières", estime Röhl. "Notre tâche consiste donc à créer les meilleures conditions possibles pour que l'équipe fournisse des performances constantes et franchisse les prochaines étapes de son développement."

Qualifiée en tant que pays hôte, l'Allemagne va disputer une série de matchs amicaux d'ici 2024. Prochain rendez-vous : deux rencontres au mois de juin.