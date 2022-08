Euro 2022 (F) : l'Angleterre sacrée à domicile

L’Euro féminin de football s’est terminé hier soir, à Londres, avec la victoire à domicile de l’Angleterre face à l’Allemagne 2-1.

Un an après l’échec des hommes en finale de l’Euro face à l’Italie, les femmes ont vengé leurs compatriotes et permis à un pays tout entier d’enfin célébrer un titre dans le sport qu’ils ont inventé. C'est le premier titre hommes et femmes confondus depuis 1966 !

"Football's coming home", l'hymne officieux des sélections anglaises, peut enfin être chanté avec fierté.

Une victoire obtenue au bout du suspens

Si la fête fut belle hier soir à Londres, c’est aussi parce que la victoire a été obtenue dans la douleur.

Les Anglaises ont dû faire face à une équipe d’Allemagne extrêmement solide et entreprenante et ce malgré l’absence de sa star Alexandra Popp, blessée lors de l’échauffement.

Chloe Kelly célèbre son but décisif

Les Three Lionesses ont dû attendre les prolongations pour s’imposer. Alors que les deux équipes étaient dos à dos 1-1 et que le match était âpre et disputé, Chloe Kelly a délivré son équipe à la 110è minute de jeu.

"Nous sommes restées unies tout au long du tournoi, nous avons bloqué tout ce qui se passait à l'extérieur et nous ne nous sommes pas trop emballées. Nous sommes restées concentrées tout au long du tournoi et nous avons apprécié chaque instant. Je suis si fière de nous", a déclaré la joueuse de Manchester City qui fait la une aujourd'hui des journaux britanniques.

Un Euro particulièrement réussi

Les supporters anglais venus en masse à Wembley

En termes d’affluence, cet Euro féminin est un incroyable succès comme le prouvent les 87 192 spectateurs présents dans les tribunes de Wembley pour la finale, un record pour un match de l'Euro, qu’il soit féminin ou masculin.

L'affluence totale de la compétition, avec un peu plus de 570 000 supporters présents dans les stades, est aussi la meilleure marque pour une compétition continentale féminine.

Mais le patron de l’UEFA, Aleksander Čeferin, ne retient pas que ces chiffres. "Les chiffres sont extraordinaires, mais la plus grande surprise, pour moi, ce sont ceux qui sont surpris que le football féminin soit à un tel niveau", a-t-il déclaré lors d'un forum à Londres.