Euro 2020: qui de l'Angleterre ou de l'Italie va remporter le trophée ?

L'Italie est sans doute la meilleure équipe du tournoi en terme de qualité de jeu. Les hommes de Roberto Mancini aiment avoir la possession de jeu, et des attaques par des transitions rapides, á l'exception de la demi-finale achevée aux tirs au but face à l'Espagne. La Nazionale reste sur une série incroyable de 33 matches sans défaite et est déterminée à remporter le deuxième sacre européen après 1968. Mais elle doit faire face à l'Angleterre dont la défense est la meilleure du tournoi avec seulement un but encaissé.

A lire également...Euro 2020 : l’Angleterre écrit son histoire face au Danemark

L'Angleterre, la défense la plus solide

Malgré les points forts de l'Italie en terme de qualité de jeu dont présente ses joueurs, l'Angleterre est considérée comme la meilleure équipe dont la défense est imperméable , la plus solide de la compétition. L'équipe de Gareth Southgate n'a encaissé qu'un seul but (en demi-finale contre Danemark) depuis le début du tournoi. Autre avantage Les Anglais vont jouer à domicile. Le mythique stade de Wembley avec plus de 90.000 spectateurs selon les estimations. L'heure est à l'espoir. L'Angleterre rêve soulever le trophée du tournoi européen depuis 1960. Aussi, les Three Lions n'ont plus gagné un sacre du tournoi majeur hormis le sacre mondial remporté à domicile en1966.

A lire aussi...Euro 2020 : L'Italie en finale !